Ragazzino scomparso a Maccarese ritrovato grazie all'intervento tempestivo di Federica Sciarelli e delle forze dell'ordine - Controcopertina

Un ragazzino di 15 anni, scomparso da una spiaggia di Maccarese, è stato ritrovato dopo circa tre ore grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine, la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e numerosi volontari. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalla conduttrice televisiva Federica Sciarelli, insieme alla squadra del programma “Chi l’ha visto”, che si trovavano nella zona al momento della scomparsa.

Il ritrovamento del ragazzino

Il giovane è scomparso intorno alle 13: le ricerche sono state avviate immediatamente dopo l’allarme ricevuto dal 112. La Guardia Costiera e le squadre di salvataggio si sono mobilitate sia via mare che a terra, supportate dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco e dalle squadre di sommozzatori. Verso le 16, il ragazzino è stato ritrovato lungo la spiaggia di Palidoro, di fronte all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Durante le prime fasi del ritrovamento, Federica Sciarelli si è occupata personalmente del ragazzo, rimanendo al suo fianco fino all’arrivo dei genitori.

Il percorso del ragazzino

Sembrerebbe che il ragazzino, forse perdendo l’orientamento, abbia camminato per circa cinque chilometri lungo la costa in direzione nord. Nonostante l’esperienza difficile, il giovane è stato trovato in buone condizioni. È stato fondamentale anche il supporto degli addetti al salvamento sulla costa, che hanno ricevuto la foto del ragazzo tramite WhatsApp per agevolare la ricerca.