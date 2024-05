Chi è Sibel Taşçıoğlu, Şermin di Terra Amara? Figli, marito e dove vive

Sibel Tascioglu, rinomata attrice originaria della Turchia, vanta una carriera distinta che spazia dal teatro al cinema e alla televisione. Nata il 28 luglio 1976 nella provincia di Bursa, Turchia, nel corso degli anni ha perfezionato la sua formazione artistica e professionale, diventando una delle figure più popolari nel panorama artistico turco.





Traiettoria professionale di Sibel Tascioglu

La carriera di Sibel Tascioglu ha preso il volo negli anni ’90, dopo aver completato i suoi studi. Fece il suo debutto sia a teatro che in televisione. Il suo primo ruolo di rilievo fu nel 1995 in una commedia teatrale intitolata “Tilsim”. Successivamente, apparve anche nella serie televisiva “Cicek Taksi”. Sibel completò i suoi studi nel dipartimento di teatro del Conservatorio dell’Università di Istanbul nel 1997, affinando ulteriormente le sue capacità artistiche.

La sua incursione nel mondo del cinema avvenne nel 2003 con “Rus Gelin”, un film diretto da Zeki Alasya. Da allora, la sua carriera nello spettacolo ha guadagnato notorietà interpretando ruoli in diverse produzioni di spicco. Tra il 2009 e il 2010, fu protagonista nella serie “Kapalicarsi”, e nel 2015 partecipò al film “Son Mektup”. Tra il 2013 e il 2015, Sibel Tascioglu fu protagonista della serie televisiva “Medcezir”. Successivamente, partecipò a serie di successo come “Muhtesem Yuzyil: Kosem”, “Kehribar” e “Kizlarim icin”. Oltre alla recitazione, ha anche svolto significativi lavori di doppiaggio per il mercato turco, in film internazionali come “L’incredibile Hulk” e “Alice in Wonderland”.

Il suo personaggio nella telenovela Terra Amara

Nel 2018, Sibel Tascioglu ha ricoperto un ruolo importante nella telenovela “Terra Amara”, molto popolare e apprezzata anche in Italia. Ha interpretato Sermin Yaman, un personaggio noto per i suoi conflitti con la protagonista Zuleyha, interpretata da Hilal Altinbilek.

Murat Kolcak Kostendil, marito di Sibel Tascioglu

Per quanto riguarda la vita amorosa di Sibel Tascioglu? Si è sposata con Murat Kolcak Kostendil nel 2016, un amore giovanile riacceso dopo due decenni. Dopo 20 anni di separazione, si sono ritrovati e sposati dopo tre anni di fidanzamento.

Ricordando la loro storia, Sibel ha raccontato dei loro primi incontri e del loro amore giovanile, spiegando che si sono conosciuti nel 1992 quando avevano solo 15 anni. Dopo aver completato la scuola superiore, Sibel si trasferì a Istanbul per studiare recitazione, portando loro a percorrere strade diverse.

Tuttavia, il destino li ha riuniti 20 anni dopo, grazie ai social media. Sibel ha rivelato di aver trovato la sorella di Murat online e di aver deciso di contattarlo. Ha espresso che il loro ricongiungimento è stato come se non si fossero mai separati. Non si sa molto sulla vita privata dell’attrice o sul suo marito, ad esempio, non sono note informazioni sui figli della coppia.