La storia commovente di Nonna Ester e il gesto che ha fatto emozionare tutti

La storia della dolcissima Nonna Ester ha commosso il web, grazie ad un gesto che ha fatto emozionare tutti. In questo articolo, vi racconteremo la vicenda che ha visto coinvolta l’anziana e come un semplice gesto abbia fatto la differenza.

La spesa di Nonna Ester

La signora Ester, insieme a sua figlia, si trovava all’interno di un supermercato per fare la spesa, ma l’anziana si è accorta di non avere il danaro a sufficienza per completare l’acquisto dei prodotti selezionati. La situazione sembrava disperata, ma qualcosa di sorprendente è accaduto.

L’offerta della giornalista

La giornalista argentina Mariana Asan si trovava nel supermercato e ha assistito alla scena. Ha sentito la signora Ester preoccuparsi per il costo dell’olio e ha deciso di offrirsi di pagarlo per lei. In quel momento la cassiera ha premuto un tasto e si è attivato un segnale luminoso sulle casse. La ragazza emozionata urlava “ha vinto ha vinto!”. La cassiera continuava a dire “Signora ha vinto 14.000 pesos. Ora potrà comprare l’olio e le avanzeranno anche dei soldi!”. La nonna ha iniziato a piangere e diceva alla cassiera “Sei la ragazza fortunata, grazie, grazie mille”.

Le reazioni

La vicenda ha commosso tutti i presenti, in special modo la giornalista argentina Mariana Asan. Ha deciso di raccontare la storia sui social, dove ha ricevuto molti messaggi di solidarietà e affetto. La giornalista, non contenta di raccontare la vicenda sui social, ha deciso di mettersi sulle tracce di Ester per conoscerla meglio.

La storia di Nonna Ester ci ricorda che un piccolo gesto può fare la differenza nella vita di una persona. Grazie alla generosità della giornalista Mariana Asan, l’anziana ha potuto completare la sua spesa e portare a casa l’olio di cui aveva bisogno. Questa vicenda ci insegna che la solidarietà e l’empatia sono valori importanti che dovremmo coltivare ogni giorno.