La storia di Magda, il cane fedele che va a trovare la sua padrona defunta al cimitero ogni giorno, commuove l’Italia.

Magda, l’amatissima cagnolina, ha toccato il cuore di tutta Italia con la sua straordinaria storia di devozione al suo padrone. Anche nella morte, il legame tra Magda e il suo padrone è indissolubile ed è diventato virale! Proveniente dal cimitero di Catanzaro Lido, questo magnifico incrocio tra uno Spinone e un Maremmano è una testimonianza della forza dell’amore.

Il pelo bianco dell’animale è tristemente consumato, ma la sua anima è ancora bella, limpida e sincera. È rimasto nello stesso angolo del cimitero dove riposa la sua ex padrona, senza mai allontanarsi dalla sua ultima dimora. Eugenio Pannucci e Mimmo De Marco, due abitanti del luogo, hanno catturato l’immagine dell’animale in una foto, confermando che “è arrivata anni fa dietro il carro funebre della sua signora e non se n’è più andata”. Che toccante dimostrazione di fedeltà e devozione!

Ogni mattina, Magda si trova in quell’angolo del cimitero, per rendere fedelmente omaggio alla sua amata padrona. I cittadini della zona assistono al suo arrivo e alla sua partenza, con gli occhi pieni di una tristezza contemplativa che spezza il cuore. È lì da allora e vi rimarrà per gli anni a venire.

La storia di Magda è molto simile a quella di Hachiko, l’amato cucciolo la cui storia è stata immortalata in un film. La sua storia si è diffusa in lungo e in largo e la nostra speranza è che qualcuno si faccia avanti per darle una casa amorevole. Purtroppo i randagi e i cuccioli sono molto comuni nella zona e i volontari fanno del loro meglio per sfamare e ricollocare tutti gli animali che trovano.