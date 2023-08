La tempesta Patricia arriva in Italia: temporali, grandine e vento forte

Il clima estivo in Italia subirà un brusco cambiamento a causa dell’arrivo di una tempesta chiamata Patricia. Questo evento atmosferico colpirà molte regioni del nostro Paese, mettendo temporaneamente in pausa l’estate. Il sito 3bmeteo, noto per la precisione delle sue previsioni, ha fornito le prime informazioni dettagliate su questa tempesta.

Tempesta Patricia: i dettagli sulle condizioni meteo

La tempesta Patricia, già in movimento, si appresta a sfoggiare tutta la sua potenza, con particolari ripercussioni su diverse regioni italiane. L’evento meteo non risparmierà alcuna area geografica, estendendo il suo raggio d’azione dal Nord al Centro fino a raggiungere il Sud. Edoardo Ferrara, esperto meteorologo, ha anticipato l’arrivo di forti raffiche di vento, rovesci e temporali con possibili grandinate.

La rotta della tempesta Patricia: le regioni colpite

Entrando nel dettaglio delle previsioni meteo, la tempesta Patricia, successiva al passaggio della tempesta Circe, colpirà in particolare la Lombardia, il Nord-Est e il Levante ligure. A partire da venerdì 4 agosto, anche le regioni del Centro – in particolare la Toscana orientale, l’Umbria e le Marche – saranno coinvolte. Tra venerdì e sabato, il fenomeno meteo si estenderà al Lazio e all’Abruzzo, per poi spostarsi verso le regioni del Sud.

Conseguenza diretta di questa tempesta, oltre alle grandinate e ai problemi causati dal vento, sarà un significativo calo delle temperature. Nel prossimo fine settimana, non dovremmo aspettarci temperature superiori ai 28-30 gradi. A partire da lunedì 7 agosto, assisteremo a un cambiamento meteorologico, completamente diverso da quello descritto in questo articolo.

Tempesta Patricia: cosa aspettarci dopo?

Le temperature torneranno a salire dalla prossima settimana, ma prima di ciò, bisognerà fare i conti con questa tempesta che ha già provocato problemi in Francia. In particolare, in Bretagna sono state segnalate alte onde che hanno causato notevole preoccupazione tra la popolazione.