Kabir Bedi, chi sono i suoi quattro figli: il dramma della tragica morte del figlio Siddharth

Kabir Bedi: un viaggio nella vita privata dell’attore, dai momenti di celebrità ai drammi familiari, esplorando gli alti e bassi di una carriera eclettica.





Kabir Bedi è una figura emblematica nel panorama dello spettacolo internazionale, noto tanto per i suoi ruoli sul grande schermo quanto per la sua vita personale, spesso al centro dell’attenzione mediatica. Recentemente, ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello VIP, dove ha condiviso alcuni aspetti intimi della sua esistenza.

Kabir Bedi, una vita tra palcoscenico e vita privata

Il primo matrimonio di Kabir Bedi fu con Protima Gupta nel 1969. Da questa unione sono nati Pooja e Siddharth. Pooja Bedi, diventata una celebrità televisiva, è nota per la sua partecipazione a reality show di spicco come Bigg Boss e Fear Factor: Khatron Ke Khiladi. Dopo aver lavorato come attrice a Hollywood dal 1991 al 1995, si è sposata con Farhan Ebrahim Furniturewala. Hanno avuto due figli, Alaya e Omar, nati rispettivamente nel 1997 e nel 2000. Oggi, Pooja è legata sentimentalmente a Maneck Contractor, un amico d’infanzia.

Il terzogenito di Kabir, Adam, nato nel 1981 dal suo secondo matrimonio con Susan Humphreys, ha seguito le orme paterne nel mondo dello spettacolo. Adam è noto per il suo ruolo nel film “Lifeline” (2017) e ha una carriera che spazia dalla recitazione alla regia.

Il dramma personale di Kabir Bedi

Una delle pagine più buie nella vita di Kabir Bedi riguarda la tragica perdita del suo figlio Siddharth, scomparso nel 1997 a soli 26 anni. Durante un’intervista rilasciata a “Storie italiane” e in occasione del suo soggiorno nel Grande Fratello, Kabir ha condiviso il dolore e la disperazione provati alla notizia del suicidio del figlio, che soffriva di una grave forma di depressione e schizofrenia. Questa tragedia ha segnato profondamente la vita dell’attore, influenzando non solo la sua carriera ma anche il suo approccio personale alle sfide della vita.

Adam Bedi, il figlio attore

Tra i figli di Kabir, Adam si distingue per la sua presenza nel mondo cinematografico. Con una somiglianza fisica notevole con il padre, Adam ha dimostrato le sue capacità recitative in produzioni come “Lifeline” e ha partecipato alla realizzazione di “Charas: A Joint Effort” (2004), un film diretto da Tigmanshu Dhulia. La sua carriera variegata riflette l’impatto del background familiare e la sua passione per l’arte della recitazione.

In conclusione, la vita di Kabir Bedi è un affascinante intreccio di successi professionali e sfide personali, caratterizzata da momenti di luminosa celebrità e profonde tragedie personali. La sua storia continua a ispirare e influenzare non solo i fan ma anche gli addetti ai lavori nel campo dell’intrattenimento, offrendo una prospettiva unica sulle dinamiche di fama e famiglia nel mondo dello spettacolo.