La storia di una madre imprenditrice nel settore adulto

Dal dileggio all’iscrizione: l’insolito percorso dei suoi critici

Cherry Bloom è una madre di quattro figli che, nella ricerca di sostenere economicamente la sua famiglia, ha deciso di avventurarsi in un territorio particolare – un sito web dedicato a contenuti per adulti. Nonostante le critiche pungenti che riceve, Cherry rivela un dettaglio sorprendente: molti dei suoi denigratori finiscono per iscriversi alla sua pagina.

La scelta di Cherry: una decisione guidata dalla necessità economica

Le sfide finanziarie non erano sconosciute a Cherry, specialmente essendo la madre di quattro bambini. Queste circostanze l’avevano spinta a prendere una decisione audace: creare una pagina su un sito per adulti. Oggi, la sua decisione sembra aver dato i suoi frutti, con Cherry che riesce a guadagnare fino a 2.000 sterline al giorno, un successo che lei stessa non avrebbe mai immaginato.

Una tempesta di critiche: il costo emotivo di una professione non convenzionale

Nonostante il successo finanziario, Cherry ha dovuto affrontare un aspetto meno piacevole della sua scelta professionale: il costante diluvio di insulti e critiche. “Non è mai bello essere trollati”, confessa. “Ma io rido dei commenti e me ne faccio una ragione. Se ti fermi e analizzi troppo ti butta giù. Queste opinioni non mi interessano. Non mi interessa quello che pensano. Può essere brutale, però”. Cherry parla della dura realtà del cyberbullismo, notando come le critiche possano avere un impatto emotivo, indipendentemente dal genere.

I critici diventano fan: un curioso paradosso

In modo piuttosto ironico, Cherry rivela che molti dei suoi critici finiscono per iscriversi alla sua pagina, curiosi di vedere il suo lavoro. Tra questi nuovi fan, si trovano anche alcune figure note nel mondo del calcio. Cherry, tuttavia, mantiene la discrezione, notando: “Giocatori di diversi club si sono iscritti. Sto cercando di non dire chi, perché per loro è una cosa privata. Qualsiasi cosa mi dicano è privata, quello che dico loro è lo stesso e bisogna avere questa fiducia”.

Il viaggio di Cherry Bloom è un mix di sfide e successi. Nonostante le critiche che ha dovuto affrontare, rimane determinata, mostrando una resilienza unica nel suo genere. Con i critici che diventano sostenitori e la sua pagina che continua a crescere, la sua storia è un esempio di determinazione e forza.