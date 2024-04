WWE Live Bologna chi ci sarà il 1 maggio 2024? Match card e biglietti a Casalecchio di Reno

WWE Live Bologna chi ci sarà il 1 maggio 2024 ?

Si avvicina WWE Live Bologna 2024. Il 1 maggio 2024, Bologna diventerà il palcoscenico di un evento imperdibile per gli appassionati di wrestling: il WWE Live. Questo evento si terrà al Palasport di Casalecchio di Reno, segnando il ritorno trionfale del wrestling in Italia durante un tour europeo che catturerà l’attenzione di fan da tutto il continente. Questa tappa a Bologna segue a breve distanza l’evento WWE Backlash in Francia, portando con sé l’eccitazione e l’adrenalina tipiche degli show della WWE.





Le Superstar di Raw e Smackdown saranno le protagoniste di questa giornata speciale, che coincide con la Festa dei Lavoratori, rendendo il primo maggio un giorno di festa non solo per i lavoratori ma anche per gli appassionati di wrestling. Tra i nomi più attesi c’è quello del neo Undisputed Universal Champion Cody Rhodes, il quale ha recentemente conquistato il titolo in un incontro memorabile contro Roman Reigns a Wrestlemania XL. Ma ecco chi ci sarà a WWE Live Bologna 2024. La match card e dove acquistare i biglietti.

WWE Live Bologna chi ci sarà il 1 maggio 2024: match card

La curiosità cresce intorno alla match card dell’evento, che promette di offrire spettacolo e confronti di alto livello. Tra gli incontri più attesi, figura quello tra Cody Rhodes e Shinsuke Nakamura per l’Undisputed WWE Universal Championship. In aggiunta, un avvincente Triple Threat Match vedrà Damian Priest difendere il suo titolo dei pesi massimi contro due sfidanti ancora non annunciati, aumentando l’anticipazione e le speculazioni tra i fan.

WWE Live Bologna chi ci sarà, da Cody Rhodes a Becky Lynch: il cast completo dei wrestler

L’elenco dei partecipanti a WWE Live Bologna include alcune delle figure più iconiche e rispettate dell’universo WWE. Oltre ai già citati Cody Rhodes e Shinsuke Nakamura, saranno presenti stelle del calibro di Becky Lynch, Bianca Belair, Gunther, e Ludwig Kaiser. Altri nomi noti che calccheranno il ring includono Jade Cargill, Asuka, Iyo Sky, Jey Uso, Drew McIntyre, Sami Zayn, LA Knight, Finn Balor, e Randy Orton, garantendo una varietà di stili e confronti che soddisferanno tutti i gusti degli spettatori.

WWE Live Bologna dove acquistare i biglietti ?

I biglietti per WWE Bologna 2024 sono esauriti su TicketOne. I biglietti per l’evento di Bologna si sono rivelati estremamente popolari, esauriti rapidamente su TicketOne. Questo grande interesse riflette l’entusiasmo e la passione dei fan italiani per la WWE, un fenomeno che si è riconfermato anche grazie agli straordinari ascolti raccolti durante la trasmissione di Wrestlemania 40 su Dmax.

Il WWE Live a Bologna non sarà solo un evento sportivo, ma un vero e proprio spettacolo di intrattenimento globale, capace di unire appassionati di tutte le età in una giornata di pura adrenalina e divertimento. Con un cast di altissimo livello e match che promettono scintille, il primo maggio 2024 sarà una data da segnare sul calendario per tutti i fan del wrestling in Italia e oltre.