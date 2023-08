Barbara D’Urso: I dettagli del suo turbolento divorzio professionale da Mediaset

Barbara D’Urso, l’iconica figura televisiva, sta affrontando un’estate piena di contrasti. Mentre gode della bellezza estiva, un’ombra si è proiettata sulla sua carriera: Mediaset ha deciso di allontanarla dal programma pomeridiano “Pomeriggio Cinque”. Questa decisione inaspettata, proveniente da Pier Silvio Berlusconi, le ha procurato un grande dolore, anche se continua a mostrarsi sorridente durante le sue vacanze.

Intervista rivelatrice: l’umore dietro il sorriso

Recentemente, D’Urso ha deciso di parlare apertamente del suo stato d’animo in una intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, dove ha parlato non solo del suo rapporto con Mediaset, ma anche dei rumors che la volevano come nuova giurata di “Ballando con le stelle”.

“Questa è divertente: su di me escono delle notizie meravigliose. Addirittura che sarei stata la nuova giurata di Ballando. Opzione che non è mai esistita. Prima o poi ballerò, sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo”, ha dichiarato.

Riconoscenza verso il pubblico e l’ammissione della sofferenza

D’Urso ha poi espresso la sua gratitudine al pubblico e al suo spirito combattivo: “Sinceramente devo dire grazie al pubblico e alla mia capacità di rimboccarmi le maniche sempre. Sono fortunata perché dopo 46 anni c’è tanta gente che mi ama e ho la forza e il coraggio di dire ‘ok perfetto’ o ‘questo non va più bene’ oppure ‘questo non piace più’ oppure ‘c’è qualcuno che ha deciso che questo non va più bene’”.

Tuttavia, non ha nascosto la sua tristezza per la situazione con Mediaset: “Sono un po’ addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena. Mi è capitato spesso di subire attacchi, qualche mazzata sul collo me la sono anche presa, ma ho sempre avuto il coraggio e la forza di rialzarmi e andare avanti”.

Difesa contro gli haters online

Infine, ha riservato alcune parole forti per i suoi detrattori online, dichiarando: “Mi è capitato sia nelle storie sentimentali che in quelle professionali, solo che alla fine io so chi sono e nessuno merita la mia tristezza. Io sono molto amata, ma spesso qualcuno mi massacra. Non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Cerco di coltivare la mia serenità, la mia interiorità. Penso a tutti coloro che vivono ossessionati da me. Che brutta vita che fanno, pieni di rabbia“.

La storia di Barbara D’Urso è un esempio di resilienza e forza nel mezzo della tempesta. Nonostante il suo doloroso distacco professionale da Mediaset, rimane determinata, mantenendo una visione positiva della vita, nonostante le sfide che incontra.