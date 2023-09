La verità di Myrta Merlino: ‘Perché mi hanno preferito a Pomeriggio 5’

Alla vigilia del debutto di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha discusso il suo nuovo ruolo in Mediaset. Queste parole sono arrivate poco dopo le dichiarazioni di Barbara D’Urso su Instagram, che ha espresso la sua delusione per la fine di una lunga collaborazione iniziata quasi due decenni fa.

Barbara D’Urso e Claudio Brachino hanno lanciato Mattino 5, Pomeriggio 5, e Domenica 5 il 1 settembre 2008. Questa avventura ha permesso a D’Urso di condurre battaglie sociali, intervistare leader politici e informare il pubblico per 15 anni.

L’addio di Barbara D’Urso è stato repentino, senza dare al pubblico il tempo di elaborare la notizia. Ora il timone passa a Myrta Merlino, che commenta la decisione di Mediaset: “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare una svolta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento”.

Myrta Merlino enfatizza che non è una figura antagonista o una scelta migliore o peggiore: “Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore.” E continua a parlare del suo approccio al nuovo programma: “Ci sarà molta cronaca, anche nera, che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto […] Un tema a me caro”.

Myrta Merlino si impegnerà anche a sensibilizzare il pubblico sui femminicidi e la violenza contro le donne: “Tema che questa estate ci suggerisce caldamente di trattare, è quello dei femminicidi e della violenza sulle donne. Sarà una mia battaglia, nella quale voglio coinvolgere gli uomini per primi”.

Rispetto tra Colleghi

Riguardo alla sfida con l’amico Matano e il suo Vita in diretta, Myrta Merlino dichiara: “Quando sono uscite le indiscrezioni sul mio nome il primo a scrivermi è stato lui. Penso si possa essere concorrenti anche rispettandosi e volendosi bene.”