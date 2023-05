“La verità? Ecco perché ci sto insieme”. Lui 75 anni e lei 29, la bella famosa finisce asfaltata: “Sappiamo una cosa…”

Co Ngan e Wynn Katz: un amore oltre le differenze d’età

Chi è Co Ngan, la modella che ha conquistato il cuore di Wynn Katz

Co Ngan è una splendida modella di 29 anni che si è affermata nel mondo della moda e della cosmetica. La giovane è molto popolare sui social media, in particolare per la sua relazione con un uomo più grande di lei di ben quarantasei anni. Wynn Katz, 75 anni, è un imprenditore e designer di successo, noto per essere il proprietario del marchio Rough Roses. La coppia si è conosciuta su Instagram nel 2019, e la condivisione di foto e video insieme ha scatenato una serie di commenti, alcuni dei quali piuttosto spiacevoli.

La loro storia d’amore: dall’incontro online agli alti e bassi

Co Ngan e Wynn Katz hanno iniziato a comunicare nel 2019, per poi incontrarsi di persona in Vietnam, durante un viaggio di lavoro dell’imprenditore. Dopo essersi uniti, la coppia ha attraversato diversi momenti difficili, che hanno portato a una temporanea rottura. Tuttavia, nel 2021 i due si sono ufficialmente fidanzati e attualmente la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Nonostante ciò, la giovane modella deve spesso difendersi dai commenti negativi che riceve sotto i suoi post.

Le critiche e le insinuazioni sul rapporto tra Co Ngan e Wynn Katz

Insulti sui social: ogni volta che Co condivide una foto con il suo fidanzato 75enne, alcuni utenti non esitano a criticare la coppia.

ogni volta che Co condivide una foto con il suo fidanzato 75enne, alcuni utenti non esitano a criticare la coppia. Dubbi sulla buona fede: molti insinuano che la relazione sia motivata da interessi economici, soprattutto quando la modella pubblica post riguardanti regali, cene in ristoranti lussuosi e viaggi a 5 stelle con Wynn.

Nonostante le critiche, la 29enne ribatte con fermezza, sottolineando che Wynn è l’amore della sua vita. Sono numerose le dediche che Co Ngan condivide nei post insieme al suo compagno, come ad esempio ringraziandolo per la cena del suo compleanno: “Ho passato di nuovo un compleanno fantastico con te dopo 3 anni e mezzo lontani l’uno dall’altra. Grazie per avermi aspettato così tanto tempo“.

La risposta della coppia alle critiche

Di fronte a commenti come “Sei interessata solo ai soldi” o “Il potere del denaro…padre e figlia sembrano così buffi”, la coppia sceglie di rispondere mostrandosi felice e innamorata. Spesso, Co pubblica foto insieme a Wynn nella meravigliosa casa che l’imprenditore possiede a Los Angeles, dimostrando di non lasciarsi abbattere dalle critiche ricevute.

Un amore che sfida le convenzioni

La forza dell’amore tra Co Ngan e Wynn Katz

La storia d’amore tra Co Ngan e Wynn Katz è un chiaro esempio di come l’amore possa superare le convenzioni sociali e le differenze d’età. Nonostante le sfide che la coppia ha dovuto affrontare, sia a livello personale sia a causa dei giudizi altrui, i due continuano a dimostrare la loro felicità e la solidità del loro rapporto.