La verità sconcertante di Chiara Nasti sulle faccende domestiche

Chiara Nasti: L’Influencer che Delega le Faccende Domestiche

Chiara Nasti, nota influencer e moglie del calciatore Mattia Zaccagni, ha recentemente sollevato un dibattito sui social media riguardo alle faccende domestiche. La domanda che si è posta è: “Perché imparare a usare la lavatrice se c’è qualcun altro che lo fa al posto mio?”.

Una Confessione Aperta

Nasti ha condiviso apertamente la sua opinione su Instagram, spiegando che non si è mai interessata alle faccende domestiche e non ha mai imparato a gestire la lavatrice. La sua ragione è semplice: c’è sempre stato qualcuno che si è occupato di queste cose al suo posto. Inoltre, ha dichiarato che non si sente una “cattiva persona” per questa scelta.

Non solo la lavatrice, ma anche la lavastoviglie è un’apparecchiatura con cui Nasti non ha mai avuto a che fare. Questo atteggiamento verso le faccende domestiche è sorprendente per molti, considerando la sua popolarità e il suo successo online. Tuttavia, Nasti sembra molto sicura della sua decisione di delegare queste responsabilità.

Nonostante la sua disinteresse per le faccende domestiche, Nasti è madre del piccolo Thiago, nato a novembre 2022. Ha rivelato di occuparsi al 100% del suo bambino, senza l’aiuto di nessun esterno. Questa esperienza è stata una sfida per lei, ma ha condiviso i momenti di gioia e difficoltà che comporta la maternità. La mancanza di aiuto esterno, essendo lontana dai nonni, ha reso l’esperienza ancora più impegnativa.

In conclusione, Chiara Nasti ha apertamente espresso la sua scelta di non occuparsi delle faccende domestiche, preferendo delegarle a qualcun altro. Questa scelta può suscitare opinioni diverse, ma dimostra che ogni individuo ha il diritto di decidere come organizzare la propria vita familiare e domestica.