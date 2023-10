Chiara Ferragni sotto attacco: “Vuole fare pagare il suo pubblico per un incontro

Chiara Ferragni nel mirino delle critiche: “Ecco quanto dovete sborsare per incontrarmi”, scoppia la polemica

Chiara Ferragni ha annunciato di recente un’opportunità unica per i suoi fan: incontrarla di persona con soli 150 euro. L’offerta è legata all’apertura del suo primo negozio a Roma, un evento che ha suscitato reazioni contrastanti online.

Dopo il recente spavento causato dal ricovero urgente in ospedale del marito Fedez, l’imprenditrice digitale è tornata alla sua vita quotidiana e ai suoi progetti di lavoro, facendo un ritorno in grande stile sui social media. Ha annunciato un’opportunità esclusiva per i suoi fan: con una spesa di almeno 150 euro nel suo nuovo negozio a Roma, avranno la possibilità di vincere un ingresso per un esclusivo cocktail party d’inaugurazione.

Non tutti hanno accolto con entusiasmo questa notizia. Mentre alcuni fan sono eccitati all’idea di incontrare la Ferragni di persona, altri la criticano per aver messo un prezzo all’incontro con lei. Questa non è la prima volta che l’influencer offre opportunità a pagamento per incontrarla, ma la cifra di 150 euro è stata considerata eccessiva da alcuni.

L’annuncio è stato fatto in onore di “The Blonde Salad”, il blog che ha catapultato Chiara Ferragni alla fama mondiale 14 anni fa. Da quel momento, ha sviluppato un marchio ed una serie di collezioni di grande successo che hanno lasciato il segno.

Il nuovo negozio aperto a Roma è l’ultima tappa aggiunta alla sua crescita nell’impero della moda, ma ad accompagnarla non mancano critiche e polemiche. Nonostante tutto, Chiara Ferragni continua ad essere una figura polarizzante sui social. Il suo impatto e la sua influenza nel mondo della moda e dei social sono innegabili ormai da diversi anni. Ora resta da vedere se questa ultima mossa rafforzerà o indebolirà il suo legame con i fan.