Belen e Elio, il segreto bollente del loro weekend nello chalet

Il Ritorno di Belen sui Social e il Weekend Romantico

Dopo un periodo di silenzio, Belen Rodriguez è tornata a condividere momenti della sua vita sui social. “Mi siete mancati tanto”, ha scritto la showgirl ai suoi follower, rivelando indirettamente un periodo di difficoltà. Tuttavia, sembra che l’aria di montagna stia facendo bene a Belen, che ha deciso di trascorrere un weekend romantico con il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni.

Un Lo Chalet da Sogno e un Momento Piccante

Il weekend d’amore si svolge in uno chalet da sogno, completamente in legno e con una vista mozzafiato. Belen sembra rilassata e coccolata dal suo compagno, e condivide con i fan alcuni momenti di serenità. In una delle storie pubblicate su Instagram, la showgirl regala un siparietto piccante: mentre si riprende con la telecamera del telefono, alle sue spalle sbuca Elio, appena uscito dalla doccia e coperto solo da un asciugamano. “Ops”, esclama Belen, mettendosi subito davanti al compagno.

Il Periodo Complicato di Belen

Nonostante il sorriso mostrato sui social, non si hanno notizie ufficiali sullo stato di salute di Belen Rodriguez. Tuttavia, è certo che la showgirl stia attraversando un periodo complesso. Dopo l’ennesima separazione da Stefano De Martino e l’addio a Le Iene, sembra che Belen stia affrontando una fase di cambiamento. Nonostante le difficoltà, i fan sono certi che troverà la forza di ricominciare.