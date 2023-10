Lorys Stival ucciso dalla mamma Veronica Panarello, una storia che ha fatto piangere tutti

La storia di Lorys Stival è una delle pagine più oscure della cronaca italiana recente. Un giovane cuore spezzato, vittima di un atto inimmaginabile: suo madre Veronica Panarello è stata riconosciuta colpevole dell’omicidio del proprio figlio.

L’Orrore dell’Omicidio

Lorys Stival, un nome che ha fatto sobbalzare il nostro Paese. Questo tragico episodio ha scosso le coscienze di tutti noi. La storia è quella di un bambino assassinato, ma la cosa più sconvolgente è che la madre, inizialmente sospettata, è stata successivamente condannata per questo orribile crimine.

Il Passato di Veronica Panarello

Per comprendere appieno questa tragedia, dobbiamo fare un passo indietro e analizzare l’infanzia di Veronica Panarello. Cresciuta in una famiglia modesta tra Liguria e Sicilia, Veronica ha manifestato sin da giovane segni di un carattere complesso. Tentativi di suicidio e aggressioni a scuola hanno segnato la sua gioventù. Gli investigatori hanno descritto Veronica come una persona manipolativa, costantemente alla ricerca di attenzione.

Un momento cruciale nella sua vita è stato la rivelazione che l’uomo che credeva fosse suo padre non lo era in realtà. Questa scoperta devastante ha portato alla luce il fatto che il suo vero padre era un uomo con cui sua madre aveva avuto una breve relazione. Nel tentativo di costruire un legame con lui, Veronica è stata respinta.

La vita di Veronica ha preso una svolta significativa quando ha incontrato Davide Stival. Dopo un periodo di convivenza, hanno dato il benvenuto a Lorys Andrea Stival, il cui nome era un omaggio al pilota Loris Capirossi, ammirato profondamente da Davide, e ad Andrea, il padre di Veronica.

La Terribile Giornata del 29 Novembre 2014

La giornata del 29 novembre 2014 è rimasta impressa nella memoria di molti. Veronica afferma di aver portato suo figlio minore alla ludoteca e Lorys a scuola quella mattina. Ha partecipato a una lezione di cucina, come confermato dalla sua effettiva presenza. Tuttavia, ciò che è seguito è stato terrificante: chiamate al marito Davide, cambiamenti di itinerario di lavoro e, infine, la tragica scoperta del corpo di Lorys da parte di un cacciatore.

Il Macabro Delitto

Le prove delle telecamere di sorveglianza non coincidevano con la sua versione degli eventi della mattina dell’omicidio. È emerso che Lorys è stato strangolato con delle fascette da elettricista.

Un altro sviluppo scioccante è stato l’accusa di Veronica nei confronti del nonno del bambino, Andrea Stival. Ha sostenuto che Andrea fosse il vero assassino di Lorys, insinuando una relazione intima tra lei e suo suocero come possibile movente.