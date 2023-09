La voce che hai dentro, vuoi sapere il segreto nasconde Michele: viene fuori la verità

La nuova serie TV “La Voce che hai dentro”, con Massimo Ranieri, debutta su Canale 5 il 14 settembre. Vediamo la trama e quale segreto nasconde il protagonista Michele Ferrara.

La trama della serie TV

La serie è incentrata sulle vicende di Michele Ferrara, ingiustamente accusato dell’assassinio del padre Mimmo, fondatore dell’azienda discografica di famiglia Parthenope.

Dopo 10 anni di carcere, Michele esce da Poggioreale con l’obiettivo di:

– Ricongiungersi con la sua famiglia

– Salvare l’azienda musicale di famiglia

Tuttavia il percorso non è facile. La moglie Maria ha una relazione con un altro uomo, e tra i due figli solo la figlia minore Anna crede nell’innocenza del padre.

La serie si sviluppa tra Napoli e Orvieto, in luoghi simbolo delle due città.

Qual è il segreto di Michele Ferrara?

Michele nasconde un importante segreto che tiene nascosto alla sua famiglia e che potrebbe compromettere l’intera vicenda.

Ecco svelata la verità:

Il segreto custodito gelosamente da Michele Ferrara è il suo stato di salute grave. È una corsa contro il tempo per riconquistare l’affetto dei suoi cari e salvare l’azienda di famiglia prima che sia troppo tardi.

L’incontro con la giovane e talentuosa trapper Regina, interpretata da Nina, si rivelerà fondamentale per la sua missione.

Non resta che seguire le puntate per scoprire come si evolverà la vicenda e se Michele riuscirà a dimostrare la propria innocenza e a salvare l’azienda discografica di famiglia.