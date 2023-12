Labrador eroe salva la vita di un uomo di 65 anni dopo che il proprietario ha dato l’allarme

Un toccante atto di coraggio da parte di un fedele labrador ha fatto la differenza nella vita di un uomo di 65 anni a Verano Brianza, in provincia di Monza Brianza. Il signor Agostino Gualdi stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da un veicolo. Il conducente responsabile si è dileguato senza prestare soccorso, lasciando il povero uomo gravemente ferito.

Nonostante anche il cane, un labrador, fosse stato colpito nell’incidente, ha trovato la forza di tornare a casa e dare l’allarme. Questo atto eroico ha dimostrato quanto il legame tra un padrone e il suo fedele amico a quattro zampe possa essere profondo.

Il cane ferito è stato scoperto nella sua cuccia da un familiare, che ha immediatamente compreso che qualcosa non andava. Ripercorrendo la solita strada di Gualdi insieme al cane, il familiare ha fatto la scoperta più importante: l’uomo era gravemente ferito e aveva bisogno di soccorso urgente. Era stato abbandonato sul ciglio della strada, senza ricevere alcuna assistenza per un’intera ora.





Grazie all’intervento tempestivo del labrador e del familiare, i soccorsi sono stati chiamati e il signor Gualdi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono state descritte come gravissime, con fratture multiple e due ematomi significativi alla testa che hanno causato gravi emorragie interne. Dopo un delicato intervento chirurgico, il signor Gualdi è attualmente sotto sedazione nel reparto di Rianimazione dell’ospedale milanese.

Le indagini sono in corso e i carabinieri di Seregno stanno cercando il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, che è stata descritta come di colore scuro. Testimoni hanno dichiarato che l’autista è sceso dal veicolo, ha guardato in giro e poi è fuggito senza prestare assistenza. Le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona per identificare il responsabile dell’investimento e della fuga.

Questo atto di coraggio da parte del labrador non solo ha dimostrato quanto i cani siano straordinari, ma ha anche contribuito a salvare la vita del suo amato padrone in un momento di estrema necessità.