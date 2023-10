Lacrime e dolore per la morte di Lucia, stroncata dalla malattia a soli 37 anni

La vita di Lucia Piergigli, una giovane neomamma di 37 anni, è stata spezzata da una malattia implacabile. Solo dieci mesi fa, aveva dato alla luce il suo primo figlio, ma ben presto ha dovuto affrontare una battaglia contro una terribile malattia che le ha portato via tutto.

La Battaglia Contro la Malattia

Dopo aver abbracciato la gioia della maternità, Lucia ha iniziato la sua lotta contro una malattia che non ha conosciuto pietà. Nonostante la sua determinazione, le sue condizioni si sono aggravate a inizio settimana, e il suo cuore ha cessato di battere, lasciando tutti coloro che la conoscevano nel dolore più profondo.

L’Addio a Lucia

Oggi, giovedì 5 ottobre, la comunità si è riunita per l’ultimo saluto a Lucia Piergigli. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di San Massimiliano Kolbe di Jesi, un luogo colmo di amici, parenti e concittadini che sono venuti a rendere omaggio a questa giovane madre. Il suo impegno di lavoro presso la Lega del Filo d’Oro aveva toccato molte vite, e il suo amore per la famiglia era evidente a tutti.

Un Cuore Spezzato

Lucia lascia i suoi genitori e il compagno Lorenzo Spinelli, un calciatore della società sportiva Borgo Minonna. Durante il suo difficile percorso, è stata assistita dallo Iom di Jesi e Vallesina, ma nonostante tutti gli sforzi, la malattia ha avuto la meglio martedì scorso.

Il Cordoglio della Comunità

La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria David Icof di via Salvemini, dove amici e conoscenti hanno potuto darle l’ultimo addio. Alla parrocchia di San Massimiliano Kolbe, nel pomeriggio, si è tenuto il funerale, e la chiesa era gremita di persone che volevano commemorare la sua vita. Anche sui social media, l’affetto e il cordoglio hanno affluisto da tutte le parti.

La perdita di Lucia Piergigli è stata un duro colpo per tutti coloro che l’hanno conosciuta. Le sue speranze e i suoi sogni sono stati spezzati troppo presto, lasciando dietro di sé una comunità in lutto. Il ricordo di Lucia, con il suo amore per la famiglia e la sua forza di spirito, rimarrà per sempre nei cuori di coloro che l’hanno amata.