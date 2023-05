L'amore sfuggito: Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip - Controcopertina

L’edizione del GF Vip 7 sembrava avere una coppia vincente: Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Tuttavia, nonostante le aspettative dei fan, la storia che sembrava promettente si è conclusa senza nemmeno iniziare. Durante il reality show, i due sembravano complici e affiatati, tanto che avevano scatenato la curiosità dei coinquilini e dei telespettatori. Ma cosa ha causato la fine improvvisa di questa relazione? Scopriamo i dettagli.

La fine di un sogno

Dopo aver lasciato la Casa del GF Vip, Antonino e Ginevra non sono riusciti a far decollare la loro storia, nonostante il bacio scattato nello studio di Alfonso Signorini. I motivi di questa separazione non sono mai stati dichiarati né dall’ex di Belen Rodriguez né dalla cantante stessa. Tuttavia, già a marzo dello scorso anno, Ginevra aveva accennato a questa situazione in un’intervista a Casa Chi, dicendo: “Forse doveva andare così, non ci sentiamo più, io ho la mia vita e lui la sua”.

La verità di Antonino

Ora è Antonino Spinalbese a rompere il silenzio. Il settimanale Chi ha dedicato un ampio servizio al suo ultimo anno di vita, riportando anche alcune foto rubate di lui durante una passeggiata a Milano con sua figlia Luna Marì e l’amico Andrea Maestrelli, conosciuto durante il GF Vip e oggi suo coinquilino. L’articolo rivela che la relazione con Ginevra Lamborghini è sfumata perché era soltanto “mediatica”. È stato lo stesso Antonino a capirlo fin da subito: “Nella Casa ho legato molto con Ginevra, ma appena usciti ho capito che sarebbe stata solo una storia ‘mediatica’. Lei mostrava interesse per le attenzioni femminili in modo sincero e positivo. Non ho rimpianti né rancori”, ha dichiarato l’hairstylist.

Nuovi amori nel futuro?

Concluso il flirt con Ginevra, le voci di un altro amore iniziano a circolare: quello tra Antonino e Carolina Stramare. Gli indizi e le ipotesi hanno tenuto banco nelle ultime settimane e ora sembrano trovare conferma sulla rivista. “Chissà se durerà”, si chiede il magazine. Tuttavia, al momento, una cosa è certa: nel cuore di Antonino Spinalbese c’è solo la sua adorata figlia Luna Marì.

Conclusione

L’amore che sembrava destinato a sbocciare tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è invece svanito nel nulla. Sebbene le ragioni di questa fine siano rimaste misteriose, Antonino ha chiarito che la relazione era destinata a rimanere solo sul piano mediatico. Ora, con l’attenzione rivolta a un potenziale nuovo amore con Carolina Stramare, resta da vedere se Antonino troverà finalmente la stabilità sentimentale. Nel frattempo, il suo unico vero amore rimane sua figlia Luna Marì.