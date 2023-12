Un giorno di festa destinato a essere felice e sereno si è trasformato in una tragedia immane nella comunità di Bullhead City, al confine tra Arizona e Nevada, negli Stati Uniti. Un padre, Fabrizio Grimaldi, è tornato a casa dopo aver lasciato i suoi figli da soli per comprare i regali di Natale, solo per scoprire che un feroce incendio aveva consumato la sua abitazione e portato via la vita di quattro bambini. Questo cuore spezzante evento ha scosso profondamente la comunità e infranto il giorno di festa.