Una tragedia ha scosso la tranquilla comunità di San Costantino Calabro, dove un giovane di soli 13 anni ha perso la vita durante una normale giornata scolastica. L’orario dell’educazione fisica si è trasformato in un incubo, lasciando sgomenti compagni di classe, insegnanti e familiari.

La Terribile Giornata a San Costantino Calabro

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha avviato un’inchiesta per scoprire le cause della morte improvvisa di questo giovane studente. Secondo quanto emerso, il ragazzo si è improvvisamente accasciato al suolo subito dopo l’ora di educazione fisica. I suoi compagni di classe, visibilmente spaventati, hanno subito chiamato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo inutile.





Indagini in Corso per Far Luce sulla Tragedia

I ragazzi presenti al momento dell’incidente hanno immediatamente avvisato l’insegnante, e sul luogo è giunta anche la polizia per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. La Procura di Vibo Valentia è ora al lavoro per condurre approfondite indagini volte a far luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte del tredicenne.

Il Cordoglio di San Costantino Calabro

La notizia della morte del giovane ha gettato nello sconforto l’intera comunità di San Costantino Calabro. In segno di lutto, il sindaco Nicola Derito ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per la giornata successiva alla tragedia. Anche le attività programmate per il periodo natalizio sono state sospese, in segno di rispetto per la famiglia del ragazzo scomparso.

La perdita di questa giovane vita ha profondamente colpito la comunità locale. Il responsabile dello sport e dello spettacolo del Comune ha annunciato l’annullamento degli eventi di Capodanno in piazza, come segno di rispetto e lutto. Su un social media, l’amministrazione comunale ha espresso le sue condoglianze, sottolineando la presenza di “un altro angelo in cielo che vigila su di noi”.

“Abbiamo annullato il Capodanno in piazza. Noi, come amministrazione comunale guidata da Nicola Derito, siamo al fianco della famiglia nella loro terribile perdita. Ci sono eventi inspiegabili che nessuno dovrebbe mai vivere. Oggi abbiamo un altro angelo in cielo che veglierà su di noi”, ha dichiarato l’amministrazione comunale.