Laura Chiatti e Francesco Arca, perché si sono lasciati? La verità

Laura Chiatti e Francesco Arca sono stati una delle coppie del mondo dello spettacolo che hanno ispirato sogni romantici a molti italiani.

Il legame tra i due attori dura da oltre un decennio, da quando il loro fidanzamento è terminato nel 2010 dopo un periodo di due anni e mezzo. Continuano a essere amati dai loro fan e a mantenere una forte relazione.

Nonostante lo scioglimento del loro precedente legame, i due attori sono rimasti vicini e conoscono molto bene i loro rispettivi partner, Marco Bocci e Irene Capuano, avendo stretto una forte amicizia.

I fattori che hanno portato allo scioglimento della relazione tra Laura Chiatti e Francesco Arca.

I più curiosi, tuttavia, si chiederanno cosa abbia portato alla loro separazione… e la spiegazione è presto data! A differenza di molte altre coppie, non c’è stata una causa grave o dannosa, ma solo l’esaurimento delle emozioni.

Laura Chiatti ha deciso che Francesco non era la persona giusta con cui impegnarsi in una relazione a lungo termine. All’epoca, aveva dichiarato che si trattava di una relazione importante e che stavano progettando di sposarsi, ma alla fine la relazione non ha funzionato.

L’attrice di “I Long for You” ha dichiarato di non avere alcun rancore o rimorso e che la conclusione della relazione non l’ha lasciata devastata come aveva previsto. È stata una scelta difficile che ha colto di sorpresa l’attraente attore, che stava già pensando a un potenziale matrimonio, ma che ha permesso loro di dimostrare che, anche se l’amore era finito, era possibile mantenere un piacevole e solido cameratismo. In parole povere, alla base del loro rapporto c’era, e c’è tuttora, un sentimento genuino e altruistico, che ha permesso loro di superare qualsiasi impedimento immaginabile.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare della coppia Arca-Chiatti a causa di un commento di Laura a una foto di Francesco.

Dopo la relazione con Arca, Laura Chiatti ha avuto per circa tre anni una relazione con Davide Lamma, allenatore di basket, ex cestista e dirigente sportivo. Questa storia si è conclusa nell’estate del 2013 e poco dopo è iniziata una relazione molto più significativa.

Nel gennaio 2014 le notizie sono state confermate e l’attrice ha riconosciuto una relazione sentimentale con il collega Marco Bocci. Successivamente, nel luglio dello stesso anno, i due si sono sposati nella Basilica di San Pietro a Perugia, in Umbria. Questa occasione speciale è stata segnata anche dall’annuncio della gravidanza di Laura con il suo primo figlio. Nel gennaio 2015 è nato Enea, mentre il loro secondo figlio, Pablo, è nato nel luglio 2016.