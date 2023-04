Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti perché si sono lasciati? La verità

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati per lungo tempo una coppia celebre nel mondo dello spettacolo. I due, che condividono un profondo affetto reciproco, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Aurora Ramazzotti, che oggi è una conduttrice televisiva e influencer.

Eros Ramazzotti, nato il 28 ottobre 1963 a Roma, è un illustre cantautore del mondo dello spettacolo. Dagli anni ’80 è una figura di spicco della musica pop italiana e del pop latino a livello mondiale. Michelle, nata il 24 gennaio 1997 a Sorengo, in Svizzera, è invece una nota conduttrice televisiva, attrice ed ex modella.

La relazione sentimentale tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Nel 1995, Eros e Michelle si sono uniti al termine di un’esibizione del cantante. All’epoca Eros aveva 32 anni e Michelle 18, avendo da poco chiuso la sua relazione con Marco Predolin. Poco dopo l’annuncio del loro fidanzamento, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Aurora.

Nel 1998, i due decidono di sposarsi al Castello Odescalchi di Bracciano. Tuttavia, la loro appassionata storia d’amore si è conclusa nel 2002 e nel 2009 si sono separati legalmente. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha rivelato la causa dello scioglimento del matrimonio, ovvero la sua partecipazione a una setta che l’ha portata ad allontanarsi dalla famiglia e dagli amici.

Il legame tra Michelle ed Eros si è sviluppato e maturato di pari passo con la loro crescita. La conclusione di Ramazzotti è che in un mondo capovolto, dove la relazione più bella e profonda può trasformarsi in una forza distruttiva o in un atto di egoismo, è possibile che diventi invece un legame d’amore duraturo.

Eros e Michelle, divorziati dal 2009, hanno interrotto la loro relazione nel 2002. Si trattava di un periodo difficile per entrambe le parti, con Eros che aveva raggiunto il suo punto più basso nel 2001. In un’intervista alla rivista Sette, il cantante ha riflettuto su questo periodo, affermando di aver riposto la sua fiducia nelle persone sbagliate, di essere stato troppo sicuro di sé e di aver pensato di avere tutto, mentre in realtà non aveva nulla. Purtroppo la coppia non è riuscita a superare insieme questa crisi, perché Michelle ha spiegato in seguito che erano entrambi giovani e che, invece di cercare aiuto, sono stati separati da chi li circondava.