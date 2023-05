Laura Pausini: Un gesto straordinario dopo la tragedia che lascia senza parole - Controcopertina

La cantante italiana si impegna a ricostruire la sua terra natia

Piazza San Marco si prepara ad accogliere Laura Pausini per tre indimenticabili concerti il prossimo giugno, ma ciò che lascia davvero senza parole è l’annuncio straordinario che la cantante ha fatto dopo la devastante tragedia che ha colpito la sua amata Romagna.

La decisione forte di Laura Pausini

Laura Pausini, con un gesto che dimostra la sua dedizione e amore per la sua terra, ha scelto di agire in prima persona per contribuire alla ricostruzione delle zone colpite dall’alluvione. Dopo aver condiviso con i suoi fan le drammatiche condizioni della sua casa a Solarolo, nella provincia di Ravenna, completamente invasa dal fango, la cantante ha deciso di fare di più.

Un aiuto concreto per la Romagna

Laura Pausini ha capito che un vero aiuto va oltre le parole e ha deciso di mettere in atto un gesto concreto. Consapevole che la solidarietà richiede azioni tangibili, la cantante ha deciso di devolvere il ricavato dei cachet dei suoi prossimi concerti a Venezia ai comuni di Solarolo, Castelbolognese e Faenza, i luoghi che sono profondamente radicati nella sua storia personale e che sono stati colpiti duramente dalla tragedia.

Ritorno sul palco con un’importante missione

Dopo quattro anni di assenza dalle scene, Laura Pausini fa il suo ritorno sul palco, ma questa volta con un’importante missione: dedicare la sua voce e il suo talento alla sua gente. La cantante è consapevole che la Romagna, nonostante l’immensa fatica e gli ostacoli, non si arrende mai e continua a lottare per risollevarsi. Laura Pausini, seppur lontana fisicamente, si sente unita al cuore di questa terra e cerca tutti i modi possibili per contribuire al suo rialzo.

Tre tappe emozionanti a Venezia

I fan di Laura Pausini avranno l’opportunità di assistere a tre indimenticabili concerti che si terranno a Venezia il 30 giugno, l’1 e il 2 luglio, nella splendida cornice di Piazza San Marco. Sarà un’occasione per godersi la sua straordinaria musica e, allo stesso tempo, sostenere la ricostruzione della Romagna.

Insieme, per una Romagna che rinasce

Laura Pausini, attraverso i suoi canali social, ha fornito informazioni utili sulla raccolta fondi e ha invitato tutti a unirsi all’iniziativa. La cantante è sicura della serietà e dell’importanza di questo impegno e si impegna personalmente a sostenere la causa. Il suo cuore è a forma di Romagna e, anche se non può essere presente fisicamente, mantiene salda la connessione con la sua gente.