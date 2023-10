L’autopsia sull’autista del bus a Mestre ha rivelato che la causa del decesso è stata un arresto cardiaco

Mistero Avvolge la Tragedia di Mestre: La Dinamica dell’Incidente Rimane Incerta

La nube di mistero che avvolge la tragedia di Mestre non si è ancora diradata: non si riesce a chiarire la dinamica esatta dell’incidente che ha provocato la morte di 21 persone lo scorso 3 ottobre, alle ore 19.38. Dalle parole del procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, si presume che l’attesa sia destinata a continuare. Sappiamo che il bus è precipitato dal cavalcavia Vempa e che tra le vittime c’è un italiano, l’autista: Alberto Rizzotto, 40enne trevigiano. Il caso ha acceso i riflettori sulla zona in questione, con i tecnici che segnalavano già sei anni fa che “il guardarail andava cambiato”. Da allora, rinvii su rinvii, fino all’apertura recente del cantiere. Troppo tardi per evitare la tragedia.

Il Cavalcavia della Vempa: Una Struttura in Decadenza

Il vecchio cavalcavia della Vempa aveva raggiunto il culmine della criticità un anno fa: erano stati presentati gli atti alla Procura, dove si evidenziava la decadenza della struttura. “Del presunto fascicolo relativo a dei crolli di cemento dal cavalcavia dell’incidente, segnalati alla Procura negli anni scorsi, stiamo facendo accertamenti, io non ne ho memoria”, sostiene Cherchi. E “nessuno si ricorda della vicenda, stiamo facendo accertamenti. Ma, ad esempio, se non c’è stato reato penale scatta l’archiviazione perché manca il delitto”.

Proseguono le Indagini: Attesa per i Risultati dell’Autopsia

“L’autopsia sul corpo dell’autista è stata eseguita”, c’è la conferma. Tuttavia, l’esito “lo avremo tra una decina di giorni”. Nessuno si espone, significa che anche l’ipotesi del malore fatale di Rizzotto è ancora al vaglio. “Ci vuole tempo ed attendiamo la relazione finale. Non ci servono informazioni spezzettate che poi vengono smentite”, asserisce il procuratore veneto. I magistrati hanno richiesto di eseguire una “serie di accertamenti di natura istologica e tossicologica”: i risultati potrebbero rivelare qualcosa sulle cause dell’eventuale arresto cardiaco dell’autista. Sarà il modo per scongiurare l’ipotesi di cardiopatie.

Esami Tossicologici: Ricerca di Alcol o Sostanze Stupefacenti

I tossicologici sveleranno l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, sebbene questa ipotesi resti piuttosto poco praticata. I risultati di questi esami, chiaramente, richiedono una tempistica più lunga. Intanto a palazzo di Giustizia si attende l’arrivo del dossier sull’incidente, sul quale ha lavorato la Polizia veneta. Da quanto trapela, mancherebbero solo alcuni dettagli per chiudere la relazione, minuzie. Le schede sim del telefono dell’autista saranno consegnate alla Procura direttamente dal gestore: una era personale, l’altra aziendale. Anche gli accertamenti sul cellulare di Rizzotto saranno oggetto di osservazione nella documentazione da fornire.