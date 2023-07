L'azienda di famiglia di Mirko: Il lavoro del fidanzato di Perla svelato a Temptation Island - Controcopertina

Mirko e Perla sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2023, il famoso docu-reality estivo di Canale 5 che ha catturato l’attenzione del pubblico nelle prime due puntate. Mentre Perla ha lasciato tutto per seguire il fidanzato a Rieti, dopo 5 anni insieme inizia a mettere in discussione la loro relazione. In questa avventura televisiva, Mirko ha parlato spesso del suo lavoro, suscitando curiosità sulle sue attività quotidiane. Scopriamo di cosa si occupa Mirko e come influisce sulla sua relazione con Perla.

Il lavoro di Mirko: Una tradizione di famiglia

Mirko, nato e cresciuto a Rieti, fa parte della catena di famiglia, la Eurofocaccia. Questa azienda rappresenta una tradizione che risale agli anni ’60, quando la prima pizzeria al taglio Brunetti ha aperto le sue porte a Rieti. Oggi, la catena ha oltre 20 punti vendita distribuiti tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. L’obiettivo della famiglia Brunetti è quello di espandere l’attività in tutto il territorio italiano e anche all’estero, attraverso punti vendita diretti e una rete di franchising ben consolidata.

Un ruolo manageriale per Mirko

Mirko, che ha conseguito una laurea in Economia e Management, sembra occuparsi degli aspetti manageriali del brand di famiglia. La sua formazione accademica lo ha preparato ad assumere un ruolo chiave all’interno dell’azienda, supportando la sua crescita e sviluppo. Questo ruolo richiede impegno e dedizione, portando Mirko ad uscire di casa molto presto e a rientrare tardi la sera, come ha confessato durante la trasmissione. Tuttavia, questa frenetica routine lavorativa sembra aver creato tensioni nella relazione con Perla.

Un’opportunità di crescita per Mirko e Perla

L’avventura a Temptation Island ha messo a dura prova la relazione di Mirko e Perla. Mentre Mirko trascorre molto tempo con la tentatrice Greta, Perla è visibilmente infastidita dalla situazione. Saranno in grado di superare queste sfide e rafforzare il loro legame, o la loro storia prenderà una direzione diversa? L’esperienza a Temptation Island potrebbe fornire loro l’opportunità di riconsiderare le loro priorità e trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita sentimentale.

