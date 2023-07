"Al posto della famosa collega": Barbara D'Urso, cosa riserva il suo futuro dopo Mediaset - Controcopertina

Barbara D’Urso sta attraversando un momento di tensione con Mediaset, poiché il suo contratto scadrà a dicembre e non ci sono programmi in vista per lei. Tuttavia, un’idea intrigante per il suo futuro potrebbe presto concretizzarsi, aprendo la strada a una trattativa accelerata affinché possa pianificare il suo percorso una volta terminata l’estate. Con l’addio allo studio di Pomeriggio Cinque, il suo destino sembra scriversi altrove.

Le parole di Giorgio Manetti e l’incertezza sul futuro

Giorgio Manetti, ex Uomini e Donne, ha espresso il suo dispiacere per ciò che è successo a Barbara D’Urso, sottolineando che ci sono altri programmi di basso livello che continuano ad essere trasmessi in televisione. Augura a Barbara di tornare presto in uno studio televisivo per condividere momenti divertenti. Tuttavia, torniamo alla notizia principale.

Barbara D’Urso e il legame con Mediaset

Il Settimanale ha fornito maggiori dettagli su Barbara D’Urso e il suo futuro, introducendo una rubrica chiamata “Indiscreto TV” curata dal giornalista Massimo Galanto. Si è ipotizzato che la regina del Biscione stia per cambiare emittente, in seguito alla separazione ufficiale tra Mediaset e la conduttrice napoletana. Si parla di contatti tra l’entourage di Barbara D’Urso e i vertici de La7, alimentando così il rumor. La rete sarebbe alla ricerca di un profilo di primo livello e Barbara D’Urso potrebbe sostituire Caterina Balivo, che è tornata alla Rai per condurre La volta buona. I fan sono entusiasti di questa potenziale nuova avventura professionale di Barbarella.

Esclusa l’ipotesi di Ballando con le stelle su Rai1

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, è emerso che non ci sono possibilità di vedere Barbara D’Urso su Rai1 a Ballando con le stelle. Tuttavia, Milly Carlucci potrebbe proporre a Barbara qualche alternativa, magari coinvolgendola come ballerina per una notte. L’incertezza sul suo futuro televisivo continua.

Barbara D’Urso si trova in una fase di separazione da Mediaset e si aprono nuove prospettive per il suo futuro professionale. I contatti con La7 sembrano promettenti e la possibilità di prendere il posto di Caterina Balivo entusiasma i fan. Nonostante l’esclusione da Ballando con le stelle su Rai1, resta l’incertezza su quale sarà il prossimo progetto che vedrà coinvolta la celebre conduttrice. Sarà interessante seguire gli sviluppi e scoprire quale sarà il suo destino dopo Mediaset.