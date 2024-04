La lite col vicino e le coltellate fatali: Michael Boschetto ucciso davanti alla fidanzata

Nelle prime ore del sabato mattino, la tranquillità di Villafranca Padovana è stata spezzata da un tragico evento: Michael Boschetto, 32 anni, è stato trovato morto con ferite da coltello. Il sospetto, Giacomo Friso, un vicino di casa di 30 anni, è stato fermato in relazione al caso.





La Squadra Mobile della Questura di Padova e il Nucleo Investigativo dei Carabinieri stanno lavorando assiduamente per chiarire le circostanze del decesso. Le prime indagini indicano che Friso potrebbe aver aggredito Boschetto seguito a una lite non ancora chiarita, avvenuta alla presenza della fidanzata della vittima.

Il tragico epilogo si è consumato nel cortile della residenza di Boschetto, dove il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita. Nel cortile del sospetto, sono stati scoperti due coltelli da cucina, presumibilmente utilizzati nell’omicidio. Questi dettagli emergono in un contesto di tensione e paura tra i residenti, molti dei quali avevano già notato comportamenti inquietanti in Friso, recentemente uscito da una struttura di cura per le tossicodipendenze.

Una telefonata intorno alle 6:00 ha allertato le autorità sull’accoltellamento, portando sul posto immediatamente i soccorsi e le pattuglie della Sezione Radiomobile. Un ispettore di polizia, residente nelle vicinanze e allertato dai latrati dei cani, ha notato Friso cercare di nascondersi e lo ha bloccato con l’aiuto dei Carabinieri.

Gli abitanti locali lo descrivono come “Furia”, un soprannome che rispecchia il temperamento del giovane, visto spesso in paese con un coltello. Anche un barista locale ha confermato il suo comportamento aggressivo nei giorni precedenti l’incidente, aumentando ulteriormente le preoccupazioni.

Questo caso mette in luce le problematiche legate alle dipendenze e alla sicurezza in comunità piccole come Villafranca Padovana, dove ogni evento del genere lascia un’impronta duratura sui suoi abitanti. Le indagini sono ancora in corso e la comunità attende risposte, sperando che giustizia venga fatta per Boschetto e che episodi simili possano essere prevenuti in futuro.