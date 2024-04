“Sei troppo grassa per essere la ragazza di un calciatore”: Lauren, offesa sui social, rimuove le foto e scompare.

Negli ultimi giorni, la fidanzata del calciatore inglese Declan Rice, Lauren Fryer, è diventata oggetto di dure critiche e insulti online. Questi attacchi sono scaturiti principalmente dall’opinione di alcuni utenti che la ritengono “troppo grassa per essere la fidanzata di un calciatore”. Questa situazione ha suscitato un ampio dibattito pubblico sulla natura e gli effetti del cyberbullismo.





Lauren, che è stata la compagna di Rice sin dai tempi della scuola, inizialmente ha ignorato i commenti negativi. Tuttavia, la costante escalation di insulti ha avuto un impatto significativo sulla sua vita quotidiana. In risposta, ha deciso di cancellare tutte le sue foto dai social media, comprese quelle con suo figlio. Questo atto di ritirata digitale riflette l’intensità dello stress e della pressione a cui è stata sottoposta. Inoltre, Lauren si è isolata nella sua casa nel Surrey, esprimendo preoccupazione per la possibilità di affrontare insulti simili anche al di fuori dell’ambiente online.

Un’amica di Lauren ha commentato la situazione, sottolineando come lei rappresenti un’alternativa rinfrescante rispetto all’immagine stereotipata delle WAGs (mogli e fidanzate di calciatori), che spesso cercano attivamente fama e ricchezza. Questa amica ha descritto l’abuso ricevuto come “disgustoso”, evidenziando come tali attacchi non solo siano ingiustificati, ma anche dannosi.

L’ascesa al successo di Declan Rice come figura chiave dell’Arsenal, attualmente in testa alla Premier League, ha inevitabilmente attirato maggiore attenzione anche sulla sua vita privata. Questo aumento dei riflettori ha avuto ripercussioni dirette su Lauren, la cui vita è stata esposta a commenti e giudizi pubblici. Commenti come “Declan Rice potrebbe avere di meglio” sono apparsi per la prima volta sotto una foto di Lauren pubblicata sui social media a dicembre, dando il via a una serie di attacchi che hanno reso ogni sua apparizione online un potenziale bersaglio per ulteriori critiche.

Questi eventi sollevano questioni importanti riguardo al cyberbullismo e all’impatto della fama sui familiari delle celebrità, sottolineando la necessità di una maggiore consapevolezza e di misure protettive per le persone coinvolte. L’esperienza di Lauren Fryer serve da doloroso promemoria che, nonostante la visibilità e il glamour associati al mondo dello sport di alto livello, esistono sfide reali e spesso nascoste che affrontano coloro che vivono vicino al centro dell’attenzione pubblica.