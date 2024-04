Corona rivela dettagli sui Ferragnez: “Ho avuto una conversazione con Fedez, ecco quando annunceranno il loro divorzio con Chiara Ferragni.”

Le tensioni tra Fedez e Chiara Ferragni continuano a dominare le cronache del gossip italiano. Recentemente, Fabrizio Corona ha offerto nuove prospettive e dettagli sulle divergenze all’interno della coppia, durante un episodio del programma Gurulandia.





Corona ha discusso delle reazioni seguite all’intervista di Fedez a Belve con Francesca Fagnani, dove il rapper è stato percepito positivamente dal pubblico. Tuttavia, secondo Corona, ci sono stati degli errori comunicativi significativi: “Ho sentito Federico dopo Belve. Lui ne è uscito benissimo dall’intervista, ma ha fatto un grosso errore e gliel’ho detto. Doveva essere più chiaro sull’argomento dei figli… Tanto cosa cambia pubblicarli con il volto o di spalle?”

Inoltre, Corona ha messo in luce un altro passaggio critico dell’intervista, sottolineando l’importanza delle parole scelte. “Quando sei in video devi stare attento agli atteggiamenti e alle parole. Durante la domanda sul pandoro, lui ha detto una cosa e ha sbagliato il verbo… Doveva dire ‘io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di quello’. Non ‘credo, penso, che la colpa sia di un altro'”, ha spiegato Corona, evidenziando come la precisione nelle dichiarazioni sia cruciale.

Le tensioni matrimoniali tra Fedez e Chiara sembrano non placarsi. Corona ha rivelato che una delle cause dei litigi tra i due sarebbe stata la gestione delle criticità: “Vuoi uno dei motivi per cui Federico ha litigato con Chiara? Nel momento del caos lui le dice ‘tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di quello, muoviamoci e diciamolo’. Lei non l’ha voluto ascoltare…”, ha detto Corona, indicando come la comunicazione interna abbia potuto influenzare negativamente il loro rapporto.

Infine, Corona ha lasciato intendere che la situazione tra Fedez e Chiara potrebbe avere un esito drammatico: “Stanno considerando il divorzio“, ha annunciato, prevedendo una decisione definitiva nel prossimo mese. Questa rivelazione suggerisce un possibile triste epilogo per una delle coppie più seguite e discusse dello spettacolo italiano.

Questi sviluppi offrono uno sguardo intimo e complesso sulle dinamiche di una coppia costantemente sotto i riflettori, mostrando come le pressioni esterne e le scelte personali possano incidere profondamente su relazioni pubbliche e private.