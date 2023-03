Lazza perché si chiama così: qual è vero nome

L’origine dello pseudonimo “Lazza” può essere attribuita alla combinazione del nome e del cognome del rapper.

Tra i 28 artisti in gara al Festival di Sanremo 2023, Lazza spicca come concorrente particolarmente degno di nota. Il noto rapper ha già ottenuto un notevole successo e si prepara a salire sul palco dell’Ariston.

Sanremo, che storicamente non è stato un palcoscenico favorevole ai rapper, ha visto un cambiamento negli ultimi anni. Questo cambiamento è esemplificato dal fatto che Lazza, il rapper più ascoltato dell’ultimo anno, partecipa al Festival. Ciò indica una trasformazione nel rapporto tra il Festival e il genere rap, che in genere è stato il più resistente al festival nazionale.

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, ha la responsabilità di introdurre il rap all’Ariston e il potenziale per raggiungere un pubblico più ampio, anche quello con gusti più tradizionali. È importante notare che il nome d’arte Lazza deriva dall’abbreviazione del suo cognome.

Con una decisione semplice ma efficace, Jacopo si è ribattezzato Lazza ed è diventato in breve tempo uno dei rapper di maggior successo del Paese e uno degli artisti attualmente più popolari e ascoltati.

Carriera di Lazza

Lazza ha raggiunto un grande traguardo esibendosi sul rinomato palco di Sanremo all’età di 28 anni. Nato e cresciuto nell’area milanese, Lazza si è appassionato alla musica fin da piccolo e ha frequentato il Conservatorio per le lezioni di pianoforte. La sua carriera è stata segnata dalla dedizione e dal duro lavoro, che hanno portato a una completa trasformazione del suo percorso musicale.

Oltre alla sua forza a Milano, è stato l’hip hop ad accendere l’interesse di Lazza che, dopo aver imparato il pianoforte, si è immerso in questi ambienti. Ha partecipato a gare di freestyle classico e ha sviluppato un bagaglio artistico ampio e variegato. La carriera di Lazza è iniziata nel 2012 con l’uscita del Destiny Mixtape, il suo primo progetto musicale, seguito da diversi singoli popolari. Poi, nel 2017, è uscito Zzala, il primo album della carriera di Lazza, che si è rivelato un grande successo.

Lazza ha ottenuto importanti riconoscimenti per la sua fusione unica di rap e suoni classici, in particolare attraverso l’uso del pianoforte. Dopo il successo di Zzala, tra il 2018 e il 2020, il secondo album King Midas e l’EP J hanno ulteriormente consolidato la reputazione di Lazza, che è poi salita alle stelle con l’uscita di Sirius nell’ultimo anno, ampiamente acclamato come uno dei migliori album dell’anno.

Il successo di Lazza è evidente nei numeri: Sirio è stato l’album più longevo al numero uno della classifica FIMI dell’ultimo decennio ed è l’album più venduto del 2022. Inoltre, ad oggi ha ottenuto quattro certificazioni di platino. Questo successo travolgente testimonia l’imminente esperienza sanremese di Lazza.