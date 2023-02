Lazza: qual è il significato del suo vero nome

Lazza è uno degli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo, mettendo in mostra la sua impressionante capacità vocale e il suo carattere audace e diretto. La sua canzone “Cenere” ha suscitato una serie di emozioni tra il pubblico e gli ha permesso di raggiungere il podio tra gli altri 28 big in gara.

Di recente gli italiani sono venuti a conoscenza di un incredibile talento che i giovani hanno ammirato negli ultimi anni. Nonostante il suo carattere da “cattivo ragazzo”, questo individuo ha mostrato una grande compassione durante la gara di duetti con Emma Marrone.

Mentre molti dei suoi fan continuano a sostenerlo in vista della finale, alcuni spettatori sono curiosi di sapere perché si chiama Lazza. Vogliamo quindi fare luce su questo mistero e spiegare perché il giovane rapper ha scelto questo soprannome.

Ecco il significato del suo nome.

Jacopo Lazzarini, meglio conosciuto come Lazza, è una forma abbreviata del suo cognome. Alcuni suoi coetanei lo chiamano anche “Zzala”. L’origine di questo soprannome non è chiara e richiede ulteriori indagini.

Il talentuoso rapper ha dimostrato una notevole abilità sia come cantante che come produttore. La sua passione per la musica lo ha spinto, durante l’adolescenza, a imparare il pianoforte, che spesso compare nelle sue eccezionali performance.

Lazza ha una particolare attitudine a utilizzare un particolare tipo di vernacolo, il “riocontra” o “contrario”, in molte delle sue canzoni. Questo slang urbano conferisce ai suoi testi un suono unico e distinto.

La particolarità di questa lingua sta nella sua capacità di invertire le sillabe per produrre suoni e rime uniche, che Jacopo ha utilizzato per creare messaggi in codice in alcune delle sue canzoni più celebri.

Il rapper milanese ha utilizzato questa lingua per la prima volta nel 2017 per la promozione del suo album di debutto e del suo tour, che hanno ricevuto entrambi un’abbondanza di recensioni positive.