Marco Mengoni: ecco chi sono le sue ex fidanzate

Marco Mengoni è un musicista affermato, nato a Ronciglione (Viterbo) il 25 dicembre 1988. Fin da giovane ha sviluppato un’affinità con la musica e, a 16 anni, ha iniziato la sua carriera da solista esibendosi in locali locali. A 19 anni si trasferisce a Roma per inseguire il suo sogno. Nel 2013 ha partecipato a Sanremo con L’essenziale e ha vinto la gara. Della sua vita privata si sa poco, perché è un individuo molto riservato che non rivela le sue relazioni al pubblico. Diamo un’occhiata più da vicino alla sua storia sentimentale.

Qui di seguito è riportato l’elenco delle precedenti relazioni sentimentali di Marco Mengoni.

Le informazioni disponibili sulla vita privata del cantante sono limitate. Sebbene si sia ipotizzata la sua omosessualità, questa non è ancora stata confermata. Si sa poco dei suoi ex partner, anche se una relazione risale ai tempi del liceo con Claudia Bladini. L’unione è durata dalle medie al liceo e la separazione è stata difficile per entrambe le parti.

Non si sa se il cantante abbia avuto altre relazioni sentimentali oltre a questa. Recentemente è stato avvistato con una potenziale partner, ma lo stesso Mengoni non ha dato alcuna conferma o smentita. In alcune interviste ha dichiarato di non essere mai stato innamorato. L’identità della persona con cui Mengoni è stato visto è ancora sconosciuta, ma i due sono stati visti in vari luoghi, come un ristorante argentino a Milano e un supermercato. I due hanno condiviso una cena romantica e si presume che si tratti della sua nuova compagna.

L’artista in questione non ha dichiarato esplicitamente il proprio orientamento sessuale, ma si è astenuto dal negarlo, esprimendo una certa simpatia per la natura enigmatica della situazione.