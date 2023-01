Le curiosità su chi è Paolo Tonoli ex marito Fiordaliso e i figli Sebastiano Bianchi e Paolo Alberto Tonoli

Fiordaliso: figli Sebastiano e Paolino

La cantante Fiordaliso ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. A soli 15 anni è rimasta incinta e ha dato alla luce il suo primo figlio, Sebastiano Bianchi, a Milano il 10 febbraio 1972. La sua canzone “Il mio angelo” è stata scritta come dedica al suo primogenito. Intervenendo nel salotto di Serena Bortone su Rai 1, Fiordaliso ha ricordato di essere stata “coraggiosa e temeraria” durante la gravidanza e che sarebbe andata contro il mondo per suo figlio. Nel 2011, Sebastiano è diventato padre di una bambina, Rebecca Luna. Fiordaliso ha condiviso con orgoglio di aver insegnato a Rebecca a non vergognarsi mai e a dire sempre la sua verità.

Fiordaliso: l’ex marito Paolo Tonoli

Marina Fiordaliso, conosciuta professionalmente come Fiordaliso, è diventata madre per la seconda volta con la nascita di Paolo Alberto, altrimenti noto come Paolino, il 3 gennaio 1989, a seguito del suo matrimonio con Paolo Tonoli. Fiordaliso ha dichiarato che i suoi due figli sono molto diversi tra loro, ma condividono un forte legame d’amore. Ha inoltre commentato che spesso è il figlio minore a fare da figura paterna. Durante un’apparizione al programma di Rai 1, Fiordaliso ha rivelato di essere single da 10 anni, affermando che è stata una scelta consapevole e che non è mai stata più felice nella sua vita. La cantante aveva già parlato della sua vita privata prima di partire per l’Isola dei famosi, confermando di non avere un partner romantico da molti anni, preferendo invece la compagnia dei suoi figli e dei suoi cani.