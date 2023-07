Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi e la verità di Barbara D'Urso sul suo addio al programma - Controcopertina

Il recente addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha lasciato il pubblico di Mediaset in completo stupore, considerando che era stata lei stessa a promettere un ritorno nel prossimo settembre durante l’ultima puntata della scorsa stagione. Ora, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rompere il silenzio e rivelare i dettagli che lo hanno spinto a prendere una decisione così drastica. Inoltre, Barbara D’Urso ha risposto in modo diretto, smentendo alcune parti del comunicato ufficiale di Mediaset che parlava di una decisione presa d’intesa.

Le parole di Barbara D’Urso e la verità dietro la decisione di Mediaset

Durante un’intervista a Repubblica, Barbara D’Urso ha parlato apertamente delle decisioni prese da Mediaset, e quindi da Pier Silvio Berlusconi, dichiarando: “Il sentimento dominante? Dolore, unito a sgomento e rabbia. La cosa che mi ha ferito di più è che non mi è stato permesso di salutare il mio pubblico. Inoltre, con quel comunicato hanno fatto credere che fossi d’accordo con la decisione presa. Io non ho concordato nulla. Voglio dire la verità, far capire come sono andate veramente le cose. Ho sopportato molte cose, forse un giorno le racconterò”.

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sul caso Barbara D’Urso

Parlando di Barbara D’Urso e della scelta di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che Myrta Merlino prenderà il suo posto nel pomeriggio di Canale 5. Ha inoltre svelato i motivi che hanno portato all’esclusione di Barbarella dal suo storico programma. Sembrerebbe che la conduttrice avesse fatto delle richieste particolari che non sono state accettate dalla dirigenza dell’emittente televisiva. Tuttavia, ci sono anche altre ragioni dietro a questa drastica decisione.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sulla scelta di Barbara D’Urso

Le parole di Pier Silvio Berlusconi, riportate dal Corriere della Sera durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, sono state le seguenti: “Barbara chiedeva un rinnovo contrattuale di due anni con la garanzia di una prima serata. A causa di questioni economiche, non possiamo più offrire questo tipo di garanzie. Inoltre, volevamo cambiare la linea editoriale del programma, dando maggiore enfasi all’attualità e al giornalismo. Credo che un segno di discontinuità fosse necessario e farà bene al programma”.

Barbara D’Urso delusa per l’assenza di un saluto finale

Barbara D’Urso si è dimostrata molto delusa dal fatto di non poter salutare definitivamente i telespettatori di Pomeriggio Cinque. Non avrà l’opportunità di farlo poiché non sarà lei la conduttrice a settembre, lasciando un senso di tristezza per la mancata chiusura di questo capitolo della sua carriera televisiva.