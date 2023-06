Le previsioni dell’oroscopo per i prossimi giorni: Branko avverte questi segni - Controcopertina

Il viaggio attraverso la volta celeste: I Gemelli

La settimana che ci aspetta si preannuncia piena di eventi per i segni zodiacali. Mentre alcuni godranno di sorprese piacevoli, altri dovranno affrontare sfide. Partiamo dai Gemelli, i regnanti dei cieli nella prima metà di giugno. Nati tra il 21 maggio e il 21 giugno, i Gemelli si distinguono per la loro mente brillante e capacità comunicative eccezionali. Questi individui astuti, dotati di una personalità intrigante, si presentano con un duplice volto, che riflette la loro natura ambivalente.

Emblema di socializzazione, curiosità e conoscenza, i Gemelli possono aspettarsi una settimana favorevole. Ma prima di entrare nel cuore del terzo segno zodiacale, facciamo un salto indietro, esplorando l’Ariete.

L’Ariete e l’amore incerto

L’astrologo Paolo Fox suggerisce: “Per i single Ariete, sembra che tutto proceda liscio, almeno per ora. Ma attenzione a martedì, potrebbe esserci qualche turbamento. Se l’amore diventa motivo di preoccupazione, affronta i problemi con tranquillità“.

Il Toro: decisioni e riflessioni

Passando al Toro, l’oroscopo consiglia: “Le coppie devono concordare insieme i progetti futuri, mentre i single devono ponderare con cura prima di prendere decisioni importanti“. Ritornando ai Gemelli: “Dovrete prestare attenzione alle nuove storie d’amore che si sviluppano. Per i single, questa settimana potrebbe rappresentare un riscatto rispetto al passato“.

Cancro e Leone: ufficializzare e non sottovalutare

Passiamo al Cancro: “Sarà finalmente possibile rendere ufficiali le storie d’amore nei prossimi giorni. I single dovrebbero prestare attenzione agli eventi futuri“. Per il Leone: “Consiglio ai single di non dare poco peso ai nuovi incontri. Le coppie riscopriranno il desiderio e potrebbero vivere momenti speciali con Acquario e Scorpione“.

Vergine, Bilancia, Scorpione: organizzare, risolvere, confondersi

La Vergine dovrebbe pensare a organizzare qualcosa di speciale per il partner appena trovato. “Per le coppie consolidate, è il momento di fare progetti legati alla casa“. Alla Bilancia l’astrologo consiglia di non essere eccessivamente esigente o perfezionista se single. “Nelle coppie, invece, potrebbero emergere divergenze da risolvere“. Lo Scorpione potrebbe sentirsi confuso se single. “Verso il termine della settimana, le coppie potrebbero dover affrontare delle tensioni“.

Sagittario, Capricorno, Acquario: lavorare, formarsi, pazientare

Per il Sagittario: “Alcuni single sono così concentrati sul lavoro da non essere completamente disponibili. Per coloro che hanno vissuto una separazione, meglio non fare passi indietro“. Il Capricorno, invece, può aspettarsi un martedì positivo per le nuove coppie. “Le coppie consolidate continueranno a navigare attraverso alcune difficoltà“. L’Acquario potrebbe temere di coinvolgersi troppo o di rivivere vecchie delusioni se single. “Nelle coppie, invece, è il momento di fare preuve di pazienza“.

Pesci: un amore che procede senza intoppi

Infine, per i Pesci: “Le storie d’amore nate in questo periodo proseguiranno serenamente fino a luglio. Se le coppie si trovano ad affrontare problemi, l’astrologo consiglia di lasciar andare ciò che non funziona“.