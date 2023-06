Le previsioni dell'oroscopo per i prossimi giorni: Paolo Fox avverte questi segni - Controcopertina

La prossima settimana sarà ricca di sorprese per molti segni zodiacali, ma per altri potrebbero esserci delle sfide da affrontare. Iniziamo con il segno dominante della prima quindicina di giugno: i Gemelli. Questi nati (21 maggio – 21 giugno) possiedono caratteristiche uniche, come una mente aperta e ottime capacità comunicative. Spesso vengono descritti come persone astute, intelligenti e con una personalità duplice, in relazione alla loro natura ambivalente.

I Gemelli sono anche inclini all’interazione sociale, alla curiosità e alla conoscenza. Durante la prossima settimana, questo segno godrà di buona fortuna. Tuttavia, prima di passare al terzo segno dello zodiaco, facciamo un passo indietro. Iniziamo con l’Ariete. Paolo Fox afferma: “Per i single, tutto sembra andare bene al momento, ma intorno a martedì potrebbero esserci un po’ di turbamenti. Se ci sono delle preoccupazioni nell’amore, è importante affrontarle senza problemi”.

Passiamo ora al Toro: “Le coppie devono definire insieme i progetti da portare avanti, mentre i single che devono prendere una decisione devono riflettere attentamente prima di agire”. Ora torniamo ai Gemelli: “Dovrete prendervi cura delle nuove storie d’amore che nasceranno nei prossimi giorni. Per i single, questa settimana potrebbe portare una buona ripresa rispetto al passato”.

Passiamo al Cancro: “Finalmente sarà possibile ufficializzare una storia d’amore nei prossimi giorni. I single dovranno analizzare con interesse gli eventi imminenti”. Per il Leone: “Consiglio ai single di non sottovalutare i nuovi incontri. Nelle coppie, tornerà il desiderio e potrebbero nascere sensazioni particolari con Acquario e Scorpione”.

Per la Vergine: “È bene organizzare qualcosa per coloro che si sono appena innamorati. Per le coppie di lunga data, è giunto il momento di fare progetti riguardanti la casa”. Per la Bilancia: “Ai single, consiglio di non essere troppo esigenti o perfezionisti. Nelle coppie, invece, questa settimana potrebbero emergere alcune divergenze che andranno risolte”.

Per lo Scorpione: “Coloro che al momento non hanno una storia d’amore potrebbero sentirsi confusi. Verso la fine della settimana, le coppie dovranno affrontare polemiche imminenti”. Per il Sagittario: “Alcuni single sono così presi dal lavoro che non sono completamente disponibili. Per coloro che sono separati, consiglio di non tornare indietro sui propri passi”.

Passiamo al Capricorno: “Martedì sarà una giornata molto positiva per le coppie che si stanno formando in questo periodo. Le coppie di lunga data continueranno ad affrontare alcune difficoltà, come è successo di recente”. Per l’Acquario: “Alcuni single temono di coinvolgersi troppo o di ripetere delusioni passate. In alcune coppie, invece, è il momento di avere pazienza”.

Infine, per i Pesci: “Le storie d’amore che nasceranno questo mese proseguiranno senza problemi fino a luglio. Se le coppie si trovano ad affrontare un problema, l’astrologo consiglia di lasciar andare ciò che non funziona”.