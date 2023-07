“Lei al posto di Barbara D’Urso”. Nuovo volto di Canale 5 - Controcopertina

Barbara D’Urso ha detto addio a Canale 5, lasciando un vuoto nella programmazione del canale. La conduttrice ha legato il suo nome alla rete per molti anni, ma ora i vertici di Mediaset sembrano desiderare un cambiamento. Con l’annuncio della sua partenza, è emersa l’indiscrezione su chi potrebbe prendere il suo posto. Il nome di Myrta Merlino è emerso come possibile sostituta, con la firma del contratto in dirittura d’arrivo.

Myrta Merlino: Il possibile nuovo volto di Canale 5

La presentazione dei nuovi palinsesti della stagione 2023/2024 da parte di Mediaset, prevista per martedì 4 luglio, svelerà finalmente chi prenderà il posto di Barbara D’Urso. Secondo le indiscrezioni, Myrta Merlino è la scelta in procinto di essere ufficializzata. L’arrivo di Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5 sembra essere a un passo, mancando solo la firma del contratto. Se così fosse, Myrta Merlino si troverebbe a ereditare un ruolo di grande importanza.

La carriera di Myrta Merlino

Myrta Merlino vanta una carriera giornalistica di rilievo. Ha iniziato come giornalista al Mattino e successivamente si è occupata di inchieste per Mixer su Rai2. Ha poi ricoperto il ruolo di responsabile dell’informazione di Rai Educational. Nel 2009, ha fatto il suo ingresso a La 7, conducendo programmi di successo come “Effetto Domino” e soprattutto “L’Aria che Tira”. Oltre alla sua carriera professionale, Merlino è madre di tre figli e ha una relazione con Marco Tardelli. Se la notizia della sua imminente firma del contratto con Mediaset si confermasse, sarebbe la sua prima esperienza lavorativa all’interno del gruppo televisivo.

Con la partenza di Barbara D’Urso da Canale 5, si apre una nuova era per la programmazione del canale. Myrta Merlino sembra essere la scelta per occupare il ruolo lasciato vacante dalla popolare conduttrice. L’ufficialità della firma del contratto potrebbe avvenire a breve, in vista della presentazione dei nuovi palinsesti di Mediaset. Sarà interessante vedere come Myrta Merlino si inserirà nel contesto di Canale 5 e quali progetti editoriali porterà con sé.