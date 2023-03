L’Eredità chi è la campionessa Cristina? Età, lavoro e curiosità

Cristina è una delle nuove campionesse de L’Eredità 2023 e sta facendo faville! Flavio Insinna e il pubblico di mamma Rai hanno avuto modo di conoscere questa concorrente assolutamente preparata, scaltra e simpatica a cavallo dei mesi di febbraio e marzo. Ma quanti anni ha? Da dove viene e che lavoro fa? Andiamo subito a scoprirlo!

Cristina è una concorrente del game show italiano L’Eredità 2023. È nota per la sua prontezza di spirito e la capacità di rispondere correttamente alle domande.

Cristina ha 52 anni e ha rivelato la sua età durante il gioco degli appuntamenti. Non conosciamo ancora il suo cognome, ma sappiamo che è originaria di un paese in provincia di Udine. Per la precisione, Cristina è di Martignacco, un comune di quasi 7.000 abitanti. La martignacese lavora all’Università di Udine e ha numerose passioni.

Cristina è una cantante e una musicista che ha recentemente imparato a suonare il sassofono. Ha dimostrato un’ottima preparazione culturale nel game show L’Eredità, riuscendo a tenere testa a concorrenti altrettanto preparati. Quanto è riuscita a vincere nel programma?

Cristina ha vinto a L’Eredità!

Martedì 28 febbraio, la campionessa Cristina ha fatto il suo debutto. Ha firmato tre apparizioni in un paio di giorni ed è arrivata alla Ghigliottina un paio di volte. In una delle ghigliottine ha partecipato con una cifra pazzesca, descritta come “quasi da record”, pari a 210 mila euro.

Anche se non è riuscita a dimezzare la cifra da capogiro, purtroppo ha perso. Per il momento, il suo portafoglio di vincite è a zero. Sarà lei a interrompere la striscia negativa di sconfitte che sembra aver colpito il programma?