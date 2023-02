L’Eredità, chi ha vinto oggi? Campione di mercoledì 15 febbraio 2023

Qual è il nome del programma che ha vinto stasera ed è il campione di mercoledì? Siamo nel bel mezzo di una freddissima settimana di febbraio, ma questo non impedisce ai telespettatori appassionati di sintonizzarsi. Tra impegni, progetti e responsabilità, tutti possono contare su una certezza. Che porta il nome de L’Eredità. Anche stasera, infatti, andrà in onda su Rai 1 l’amatissimo gioco a quiz. Tra domande di cultura generale, curiosità e sfide appassionanti, a condurre sarà Flavio Insinna. Pronti a giocare anche da casa, comodamente seduti sul divano?

Cosa è successo stasera a L’Eredità.

Il programma è diventato una piacevole routine per molti italiani, che si divertono e si concedono una pausa dal tran tran quotidiano dopo un’intensa giornata di lavoro. Tra domande di cultura e curiosità da giocare tutti insieme, anche da casa in avvincenti sfide. E che allenano la mente, soprattutto nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di essere dimezzato in caso di errore. Ma tutto sta nell’abilità del campione. E anche in un pizzico di fortuna.

Lo scopo del gioco è indovinare la parola che lega tutte le altre parole del gioco, per vincere il premio in denaro.

Chi è il campione de L’Eredità stasera?

La “stoccata finale” è la penultima sfida del gioco L’Eredità. È la sfida decisiva che permette al concorrente di giocarsi il montepremi. In questa sfida, solo un concorrente su due riuscirà a ottenere il pass per sedersi davanti a Flavio Insinna e giocarsi il premio finale. Oggi, Valentina e Luca si sfidano nelle ultime battute del gioco. Chi riuscirà a vincere alla ghigliottina e a portarsi a casa il premio finale in denaro?

Ghigliottina e montepremi finale

Valentina ha vinto le stoccate finali e si è quindi presentata alla ghigliottina, l’ultima fase del gioco a quiz, con 180.000 euro. Riuscirà a mantenere la somma fino alla fine o dovrà dimezzarla e rinunciare al “bottino pieno”? Ma vediamo ora come è stata composta la sua ghigliottina:

giardino

silenzio

cortesia

film

vincere

Il montepremi di questo evento è di 22.000 euro. Chi si porterà a casa il montepremi? Quale sarà la parola vincente di questo emozionante evento? Vi sveliamo tutto qui!

La parola vincente di di stasera è.

Valentina ha scelto la parola “Leggere” e ha fornito una spiegazione. Purtroppo la parola scelta non era quella giusta e la parola vincente di stasera è: “Set”. La campionessa non ha vinto, ma ci riproverà domani!