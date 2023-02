Raquel Welch è morta, l’attrice e sex symbol americana aveva 82 anni

Raquel Welch non è più tra noi. L’attrice americana si è spenta alla veneranda età di 82 anni dopo una breve malattia. Considerata tra i più grandi sex symbol del cinema hollywoodiano tra gli anni ’60 e ’70, nella sua carriera ha ottenuto due nomination ai Golden Globe, vincendoli nel 1975 come miglior attrice in un film commedia o musicale per il ruolo di Constance Bonacieux ne “I tre moschettieri”. Nata il 5 settembre 1940, la Welch è stata nominata “una delle 100 star più sexy della storia del cinema” dalla rivista Empire nel 1995.

La sua sensualità e il suo talento mancheranno a tutti. Riposa in pace, Raquel Welch.

L’attrice divenne famosa per i suoi ruoli in “Viaggio allucinante” e “Un milione di anni fa”, entrambi del 1966. Nel secondo film la Welch aveva poche battute, ma fu il suo look – un semplice bikini succinto – a trasformarla in un sex symbol. Da quel momento in poi, l’attrice divenne una delle star hollywoodiane più richieste degli anni Sessanta e Settanta.

Raquel Welch, vita privata

Nella sua vita ha avuto quattro matrimoni. Nel 1958 ha sposato James Welch, da cui ha divorziato dopo aver avuto due figli, uno dei quali è l’attrice Tahnee Welch, nata nel 1961. Nel 1967, il suo secondo matrimonio è stato con Patrick Curtis, ex baby attore e nipote del regista Billy Wilder, che ha prodotto diversi film della moglie. I due divorziarono poi nel 1973. Nel 1980 sposa il produttore cinematografico André Weinfeld, dal quale divorzierà nel 1990. Infine, nel 1999, sposa Richard Palmer, da cui divorzierà nel 2008.