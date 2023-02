Soliti Ignoti il ritorno, i concorrenti fuggiti da Kiev vince da Amadeus: montepremi vinto

Siamo lieti di annunciare che Ashot e Alice sono i vincitori dei Soliti Ignoti – Il ritorno. È il loro primo trionfo dopo la fine del Festival di Sanremo. Sono riusciti a lasciare a bocca aperta il conduttore con il racconto della loro cerimonia di nozze. La loro intesa li ha portati a intascare un ricco premio in denaro.

Nel ritorno dei Soliti Ignoti, Amadeus ironizza: ‘Mi sono sentito molto Maria De Filippi’.

Ashot è di origine armena, proprio come le Kardashian da parte di padre. È cresciuto in Ucraina e ha conosciuto Alice online grazie ad amici comuni dell’università. Amadeus ci ha scherzato su, dicendo che sembrava di essere nel programma di Canale 5 “C’è posta per te”.

La commovente storia dei due concorrenti è una di quelle che rimarranno impresse negli spettatori per un po’ di tempo. Il legame tra i due è evidente e la loro storia è fonte di ispirazione.

Amadeus ha continuato il suo racconto, rivelando che i concorrenti hanno vissuto a Kiev, in Ucraina, con la loro piccola figlia fino al giorno in cui è scoppiata la guerra. Senza perdere tempo, moglie e marito hanno fatto i bagagli e sono fuggiti dalle bombe, stabilendosi a Pontecorvo, la città natale di Alice.

Dopo aver raccontato la storia della coppia, il gioco ha preso il via. Ashot e sua moglie hanno colpito subito lo scambio della prima incognita, lasciando l’ospite a bocca aperta con una rivelazione sul loro matrimonio. Ciò che ha colpito Amadeus è stato il fatto che durante la cerimonia nuziale il DJ ha dovuto suonare musica per ben dodici ore. Amadeus vuole prendere ispirazione per il prossimo Festival di Sanremo?

Il 15 febbraio 2023, i vincitori dei Soliti Ignoti hanno portato a casa i seguenti importi.

La squadra di marito e moglie è riuscita a trovare la figlia del Parente Misterioso, vincendo 18.000 euro in gettoni d’oro. È stato un lieto fine per Ashot e Alice, che sognano di poter tornare un giorno a Kiev.