Chi è Chiara Romeo campionessa de L’Eredità? Passioni, lavoro e montepremi vinto

Tra le numerose protagoniste di questa edizione de L’Eredità 2022/2023 merita una menzione speciale Chiara. Di origini calabresi, la concorrente si è distinta per il suo atteggiamento. Competente, brillante, cordiale e soprattutto divertente, in molti l’hanno apprezzata anche per il suo abbigliamento originale, con l’immancabile cappello. Approfondiamo le informazioni che riguardano la sua persona.

Chi è Chiara l’ex protagonista de L’Eredità 2023?

Il 7 febbraio 2023, un martedì, Chiara ha fatto il suo ingresso ufficiale a L’Eredità. Si tratta di una data molto rilevante per il panorama musicale italiano, in quanto proprio in quel martedì è iniziata la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ma chi è Chiara?

Chiara Romeo, questo è il nome completo dell’ormai ex protagonista che attualmente sta suscitando interesse nel game show di mamma Rai. Secondo quanto dichiarato nel corso delle varie puntate de L’Eredità, nelle sue vene scorre sangue calabrese. La concorrente, infatti, proviene dalla provincia di Catanzaro, Girifalco per l’esattezza, un paese che conta quasi 6 mila abitanti.

Tra i suoi numerosi interessi spicca soprattutto l’arte, che l’ha portata a esercitare una professione che sembra adatta a lei. Chiara è una Tattoo Artist e si occupa non solo di tatuaggi ma anche di piercing, che lei stessa possiede in diverse parti del corpo.

Oltre all’arte, l’ex protagonista de L’Eredità apprezza leggere, ascoltare musica, fare attività fisica, viaggiare, disegnare e molto altro ancora. Ed è grazie a questi interessi che la donna ha saputo affrontare gli avversari del game show condotto da Flavio Insinna.

Quanto ha guadagnato Chiara a L’Eredità?

Dal giorno 7 al 15 febbraio, Chiara Romeo ha totalizzato nove partecipazioni. Purtroppo non è riuscita a conseguire una vittoria, ma ci è stata abbastanza vicina visto che ha partecipato alla Ghigliottina per ben quattro volte. ’Tenterò ancora, non mi arrendo’, con questa frase la simpatica Chiara è uscita di scena.