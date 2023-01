L’Eredità, Flavio Insinna allarma la campionessa la campionessa Paola: “L’hai cancellata…”

Paola, campionessa in carica de L’Eredità condotta da Flavio Insinna su Rai 1, ha avuto un momento di allarme durante il gioco della ghigliottina. Pochi secondi prima di conoscere l’esito della sua risposta, ha temuto di aver commesso un errore. Fortunatamente, la fortuna non l’ha abbandonata e il gioco non è finito così male come aveva previsto.

Inizialmente Paola ha scritto una parola sulla carta, ma poi l’ha modificata. Insinna le ha fatto credere che la parola che aveva appena sostituito un attimo prima dello scadere del tempo potesse essere la risposta corretta. “Avevi tolto volare…”, affermò Flavio. Paola ha risposto con visibile apprensione: “Oh no…”.

Dopo qualche attimo di panico, Insinna riuscì a rassicurare la campionessa. Le ha spiegato che la parola che aveva scritto e cancellato, “volante”, non era la risposta corretta. Poi ha dovuto informarla che anche la seconda risposta era sbagliata. Paola aveva scritto la parola “danza” in base ai cinque indizi: “Movimento”, “Bacio”, “Diabolik”, “Peppe” e “Polizia”. Purtroppo, la risposta vincente è stata “Pantera”, il che significa che Paola non ha potuto portare a casa il premio in denaro di 18.750 euro.