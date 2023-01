Chi è Paola nuova campionessa de L’Eredità di Flavio Insinna

Nel tardo pomeriggio di domenica 29 gennaio, L’Eredità ha entusiasmato il pubblico di Rai 1 con una nuova puntata! Questo straordinario game show, il più longevo della TV di Stato, propone avvincenti sfide a colpi di parole e stimolanti nozioni di cultura generale che conquistano i telespettatori.

La presenza di Flavio Insinna come conduttore di talento dà vita al gioco! Il suo fascino carismatico è accattivante e aggiunge momenti di leggerezza a ogni puntata. Ieri sera non ha fatto eccezione, visto che è stata incoronata una nuova campionessa: conosciamola meglio!

L’Eredità: puntata del 29 gennaio

Il gioco Continua Tu è iniziato con sei entusiasti concorrenti – Giulia di Terni, Giuseppe di Molfetta, Laura di Palermo, Marina di Reggio Emilia, Fabiola di Ginevra e Paola di Ferrara – pronti a sfidarsi!

Al termine della gara inaugurale, Riccardo ha messo Laura e Giuseppe uno contro l’altro in una sfida dal ritmo serrato. Dopo la sfortunata sconfitta di Giuseppe, la gara è proseguita con il Chi, Come, Cosa e, dopo lo scontro con Marina, Giulia ha dovuto abbandonare mestamente il torneo.

Samira e Andrea sono entrati in studio emozionati e hanno annunciato il gioco delle Date: 1934, 1962, 1986 e 2018. Laura e Marina si sono sfidate accanitamente e Marina ha trionfato, passando al gioco de I Paroloni. Riccardo ha indovinato il significato del primo parolone, Luneggiare, che significa trasparire.

Paola ha compreso la complessità dell’espressione di Ruffello e non ha perso un secondo per superare Marina e unirsi a Riccardo e a se stessa nella sfida del Triello!

Riccardo e Paola si sono sfidati nell’avvincente Scontro Finale, affrontando domande su tutto, dai cartoni animati ai consigli della nonna, e alla fine Riccardo da Ferrara ne è uscito vincitore!

L’eredità: chi è Paola?

Paola ha raggiunto trionfalmente la fase finale de L’Eredità, dopo aver accumulato un incredibile montepremi di 150.000 euro! Ha poi dimezzato più volte la vincita, arrivando a giocarsi ben 18.750 euro in gettoni d’oro. Con gli indizi di Movement, Kiss, Diabolik, Peppe e Police, il viaggio di Paola verso la vittoria è stato completo!

La neo-campionessa ha colto l’opportunità dei 60 secondi di ragionamento, scegliendo di scrivere la parola Danza, anche se inizialmente le era passata per la testa Volante. Proprio in quel momento, Insinna l’ha scherzosamente stuzzicata insinuando che Volante fosse la risposta, delucidando il legame con alcuni indizi.

Paola, ferrarese e appassionata insegnante di fisica dalle mille passioni, non è riuscita a vincere il jackpot di stasera. Ma non temete, perché potrà riprovarci e forse questa volta avrà la meglio! Non sappiamo ancora molto di Paola, ma restate sintonizzati e lo scopriremo presto!