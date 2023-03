L’Eredità, quanto ha vinto il nuovo campione Giacomo? Flavio Insinna entusiasta

L’Eredità continua a intrattenere i telespettatori durante la stagione primaverile con l’aggiunta di diversi campioni. Recentemente è entrato a far parte della famiglia de L’Eredità anche Giacomo, un giovane e promettente concorrente vicentino.

Collaboriamo per scoprire l’esito della puntata di ieri sera e individuare il nuovo campione.

Il 23 marzo è andata in onda la puntata de L’Eredità che ha regalato ai telespettatori uno spettacolo divertente.

Flavio Insinna ha iniziato la puntata con i consueti saluti al pubblico e al mone in carica Pier Luigi, procedendo a presentare gli altri partecipanti. Stefano, Marzia, Daniele, Clau20a, Giacomo e Leslie si sono sfidati nel gioco del Continua tu, da cui è partita la sfida inaugurale. Giacomo si è aggiudicato la vittoria nel successivo Chi, Come, Cosa e ha proseguito con la fase successiva della competizione.

Giacomo ha primeggiato nel secondo confronto a tempo, determinando l’eliminazione di Marzia dal gioco. Samira e Andrea hanno poi intrattenuto con il loro ballo, seguito dalla sfida per Giacomo di collegare quattro eventi agli anni 1937, 1959, 1975 e 2003. Alla fine, Giacomo è riuscito a eliminare Claudia e ad avanzare ai Paroloni.

I professori hanno proposto il Miccheggiare, termine che indica il procurarsi qualcosa scroccando, e la Gattafura, un tipo di torta rustica ligure, più comunemente conosciuta come torta pasqualina. Giacomo e Stefano hanno preso le rispettive posizioni nel Triello, mentre Pier Luigi li ha raggiunti dopo aver eliminato Leslie. Sanremo, Italiano, Scienza, Arte, Storia, Trivia e Chicche d’attore sono stati gli argomenti proposti dal Triello. Giacomo e Stefano sono passati alle Stoccate Finali, dove Giacomo è risultato vincitore.

Giacomo ha affrontato la sfida finale de La ghigliottina, con un montepremi di 180.000 euro, ed è riuscito ad aggiudicarsi 11.250 euro per la parola vincente. Dopo aver riflettuto, Giacomo ha scelto la parola Place, che però non era quella giusta: la parola giusta era Out.

Giacomo, ventenne vicentino che studia Lettere Moderne, si contenderà il montepremi questa sera alle 18.45 su Rai Uno. Oltre all’impegno accademico, Giacomo è arbitro in seconda categoria e ha la passione per i viaggi, sempre accompagnato dalla sua macchina fotografica. Dedica il suo tempo anche al volontariato presso una mensa per i bisognosi. Giacomo ha progetti ambiziosi per il futuro e desidera diventare un giornalista sportivo.