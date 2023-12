L’ex fidanzata di Rudy Guede ha accusato di essere stata costretta a fare sesso contro la sua volontà

Rudy Guede, noto come l’unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher nel 2007, si trova nuovamente al centro delle polemiche a causa delle accuse mosse dalla sua ex fidanzata, una giovane viterbese di 23 anni. La denuncia presentata dalla donna comprende gravi accuse di violenza, lesioni e maltrattamenti subiti durante la loro relazione.

Guede era stato scarcerato nel novembre 2021 dopo aver scontato 13 anni di reclusione per il suo coinvolgimento nell’omicidio di Meredith Kercher. La sua liberazione era stata anticipata di alcuni mesi a causa della sua buona condotta e della partecipazione ad attività rieducative nel carcere.

Le Nuove Allegazioni

Tuttavia, il rilascio anticipato non ha segnato la fine dei guai legali per Guede. La sua ex compagna ha riferito agli inquirenti di episodi di vessazioni e abusi avvenuti tra il 2022 e il 2023, pochi mesi dopo la sua liberazione. La testimonianza della giovane è supportata da referti medici che documentano le lesioni subite e che hanno richiesto cure mediche.





La denuncia non riguarda solo le aggressioni fisiche, ma include anche accuse di violenza sessuale, con la donna sostenendo di essere stata costretta a compiere atti sessuali contro la sua volontà durante la turbolenta relazione tra i due.

Le Accuse e le Misure Cautelari

Rudy Guede è attualmente indagato per maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale, accuse estremamente gravi. La procura di Viterbo aveva chiesto l’arresto domiciliare, ma il giudice per le indagini preliminari ha invece disposto un divieto di avvicinamento di 500 metri dalla sua ex compagna, oltre all’applicazione di un braccialetto elettronico. L’accusa di maltrattamenti non è stata riconosciuta dal giudice.

La misura cautelare è stata notificata a Guede il 6 dicembre, quando è stato raggiunto dagli agenti presso il Centro Studi Criminologici di piazza della Rocca, con cui collabora grazie alla laurea ottenuta durante la sua detenzione.

Le Reazioni a Queste Nuove Accuse

Dopo il suo rilascio nel 2021, Rudy Guede è rimasto a Viterbo, dove lavora come cameriere in un ristorante pizzeria. Continua a professarsi innocente per l’omicidio di Meredith Kercher, mentre Raffaele Sollecito e Amanda Knox, coimputati nel processo originale, sono stati assolti definitivamente. Knox ha espresso speranza che la sua ex compagna riceva tutto il sostegno necessario. Tuttavia, Sollecito ha affermato che Guede non è cambiato e che non si è mai pentito per quanto accaduto.