L'ex marito e l'attuale compagno di Marisa Laurito: Ospite a "Oggi è un altro giorno" - Controcopertina

La vita sentimentale di Marisa Laurito sotto i riflettori

Sei curioso di scoprire se Marisa Laurito ha un marito? È sposata attualmente? Oggi, mentre ospite nel programma “Oggi è un altro giorno”, cerchiamo di svelare tutti i dettagli sulla vita sentimentale di questa talentuosa attrice napoletana. Marisa ha avuto un matrimonio breve in passato, ma ora ha un compagno stabile. Esploriamo la sua storia d’amore.

Il Matrimonio Breve con Franco Cordova

Nel 2001, Marisa Laurito ha deciso di sposarsi con Franco Cordova, ex calciatore della Roma nato nel 1944. Tuttavia, il matrimonio è durato appena tre mesi. Marisa ha rivelato che entrambi erano convinti di voler convolare a nozze, ma le cose sono cambiate drasticamente dopo il fidanzamento. Nonostante le differenze caratteriali, Marisa ha parlato positivamente di Franco, definendolo una persona piacevole, intelligente e divertente. Tuttavia, hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra. Marisa Laurito è una donna libera e crede che l’amore debba essere un accompagnamento, non una costrizione.

L’Attuale Compagno: Pietro Perdini

Attualmente, il compagno di Marisa Laurito è Pietro Perdini, noto imprenditore nel settore culinario ora in pensione. Sono insieme dal 2002, anche se non convivono e non hanno figli. Pietro vive a Brescia, mentre Marisa risiede a Roma. Marisa ha condiviso il loro primo incontro durante un’intervista a “Vieni da Me” con Caterina Balivo. Renzo Arbore l’aveva accompagnata in un ristorante dove avevano incontrato Luciano De Crescenzo. Successivamente, Renzo l’ha portata in un bar dove Pietro si trovava con un amico. È stato lì che Pietro si è avvicinato a Marisa, le ha baciato la mano e le ha detto una frase che ha segnato l’inizio della loro storia d’amore.

Una Storia d’Amore Speciale

Quella sera dell’incontro, Marisa Laurito non era completamente libera di cuore. Ha ammesso di soffrire per una delusione amorosa. Nonostante ciò, ha deciso di lasciare il suo numero a Pietro, su consiglio di Renzo Arbore. Da quel momento, è nata una splendida storia d’amore che continua ancora oggi.

Marisa ha definito Pietro come l’uomo della sua vita, incontrato con un po’ di ritardo. Entrambi si danno sicurezza reciproca e godono di una grande libertà. Marisa apprezza il fatto di avere qualcuno accanto pronto a proteggerla nei momenti difficili. È fondamentale avere una persona che non si tiri indietro quando la situazione diventa complicata.

Conclusioni: Marisa Laurito e la sua Vita Sentimentale

Durante la sua partecipazione a “Oggi è un altro giorno”, abbiamo scoperto che Marisa Laurito ha avuto un matrimonio breve con Franco Cordova e che attualmente è felicemente legata a Pietro Perdini. Nonostante il passato, Marisa ha trovato l’amore e la sicurezza accanto a Pietro, un compagno che rispetta la sua libertà e la supporta nei suoi impegni. La storia d’amore di Marisa Laurito ci ricorda che l’amore può sbocciare quando meno ce lo aspettiamo, portando gioia e serenità nella vita di ognuno di noi.