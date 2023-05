“Li ha portati all’Isola”. Nathaly ha violato il regolamento, Cecchi Paone l’ha vista e spiffera tutto

Dopo il successo di Cristina Scuccia, gli occhi del pubblico sono tutti puntati sulla coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini nell’Isola dei Famosi 2023. Tuttavia, nelle ultime ore, un vip (passato per altro dall’Isola dei Famosi) ha espresso forti critiche nei loro confronti per una scena che, a suo dire, forse non avrebbe dovuto essere trasmessa.

Secondo l’opinione di questo personaggio, la scena in cui i due si sono lasciati andare a un bacio passionale avrebbe provocato “disagio e disgusto”. Non è il solo ad avere delle critiche nei confronti della coppia, infatti, molti spettatori e utenti sui social network hanno espresso il loro dissenso, sostenendo che Cecchi Paone e Antolini stiano interpretando una parte e che la loro relazione non sia autentica.

Inoltre, la coppia non sembra godere di grande simpatia da parte degli altri naufraghi, che li vedono come arroganti e saccenti. Cecchi Paone, in particolare, è stato descritto come un uomo prepotente e saccente, mentre Antolini viene visto come un ragazzetto saccente che si crede superiore agli altri.

Ma le critiche più forti sono arrivate da Luca Vismara, che ha attaccato la coppia con parole pesanti e offensive. Vismara ha criticato il comportamento di Cecchi Paone e Antolini nei confronti degli altri naufraghi, definendoli arroganti e sostenendo che non meritino il successo che stanno avendo.

La polemica sul bacio tra Cecchi Paone e Antolini sembra essere solo la punta dell’iceberg di una serie di critiche e controversie che stanno circondando la coppia nell’Isola dei Famosi 2023. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se Cecchi Paone e Antolini riusciranno a conquistare la simpatia del pubblico e degli altri naufraghi.