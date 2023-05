L’incredibile verità su Michele Bravi è fidanzato: il cantante dice chi è il compagno

La vita personale di Michele Bravi: Coming out e vita sentimentale

Michele Bravi è conosciuto non solo come un talentuoso cantante, ma anche come giudice di Amici. Da tempo ha fatto coming out, rivelando apertamente la sua omosessualità. Recentemente, in un’intervista a Belve, ha condiviso alcuni dettagli della sua vita personale.

L’incidente stradale e la lotta contro la depressione

Nel 2018, Michele Bravi è stato coinvolto in un grave incidente stradale che ha segnato profondamente la sua vita. Questo tragico evento lo ha condotto in un periodo di depressione, durante il quale ha sperimentato allucinazioni e ha perso il contatto con la realtà. Ha ammesso di aver avuto pensieri pericolosi e di aver sperato che i suoi cari morissero insieme a lui. È stata una fase oscura e difficile da affrontare per il cantante, che continua a lottare con la propria salute mentale.

Episodi di bullismo e la relazione attuale

Michele Bravi ha anche parlato degli episodi di bullismo che ha affrontato durante la sua vita. Nonostante le difficoltà, ha trovato il coraggio di fare coming out e di ammettere di essersi innamorato sia di uomini che di donne. Attualmente, ha una relazione sentimentale con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ha scherzato sul fatto di non volere la competizione in casa, affermando che lui è l’unica “primadonna”.

